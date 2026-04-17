UEFAはバルセロナに「深刻な損害」を与えた。アトレティコ・マドリード戦敗退後、副会長が正式抗議を擁護。

ユステ氏は、欧州サッカー連盟（UEFA）への正式抗議提出というクラブ決定を正当化した。 この措置は、国内ライバルであるアトレティコ・マドリードとの準々決勝で起きた判定騒動を受けたもの。バルサ首脳陣は、パウ・クバルシへのレッドカード、マルク・プビルのハンド疑惑、エリック・ガルシアの退場など一連の判定に怒りを表明。さらに、ダニ・オルモのペナルティ未判定やフェルミン・ロペスとフアン・ムッソの接触についても説明を求めている。

ユステ氏は「チャンピオンズリーグ敗退につながったこの試合について、UEFAに正式抗議したい。声明では、サッカー規則に反する明らかな誤審を指摘している」と説明した。さらに「これらの判定はピッチを超え、重大な経済的・スポーツ的損害を与えた。抗議は我々の怒りを反映している」と語った。