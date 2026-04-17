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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

UEFAはバルセロナに「深刻な損害」を与えた。アトレティコ・マドリード戦敗退後、副会長が正式抗議を擁護。

バルセロナ
チャンピオンズ リーグ
アトレティコ・マドリー
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ

バルセロナは、アトレティコ・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退したことでクラブに「重大な損害」が生じたと主張し、UEFAに正式抗議した。ラファ・ユステ副会長は、この決定を正当化し、欧州の舞台でチームに多大な不利益をもたらしたとする一連の審判判定を指摘した。

  • バルサ、審判の誤審に反論

    ユステ氏は、欧州サッカー連盟（UEFA）への正式抗議提出というクラブ決定を正当化した。 この措置は、国内ライバルであるアトレティコ・マドリードとの準々決勝で起きた判定騒動を受けたもの。バルサ首脳陣は、パウ・クバルシへのレッドカード、マルク・プビルのハンド疑惑、エリック・ガルシアの退場など一連の判定に怒りを表明。さらに、ダニ・オルモのペナルティ未判定やフェルミン・ロペスとフアン・ムッソの接触についても説明を求めている。

    ユステ氏は「チャンピオンズリーグ敗退につながったこの試合について、UEFAに正式抗議したい。声明では、サッカー規則に反する明らかな誤審を指摘している」と説明した。さらに「これらの判定はピッチを超え、重大な経済的・スポーツ的損害を与えた。抗議は我々の怒りを反映している」と語った。

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VAR時代の説明責任の追求

    クラブは、審判が技術リソースを十分に活用していないため、現在の判定基準が競技に悪影響を与えていると主張している。バルセロナは2試合合計3－2で敗れ、その不公平感が強まった。首脳陣は結果が問題のある判定に左右されたと見ており、ユステ氏は「将来、他のクラブが同じ運命をたどらないよう欧州サッカーに改善を促す」と強調した。

    「我々は建設的な観点からこれを行っている」と幹部は述べた。「敗退したとはいえ、UEFAに改善が必要だと伝えたい」 1試合に審判が6人もいるのに、これほどミスが起こるはずがない。サッカーにとって大きな損失だ。VAR室があるのに、明らかに反則の場面でなぜ笛が吹かれないのか、理解できない」

  • 明るい未来に向けて

    敗退の悔しさは残るが、バルセロナ首脳陣はコーチ陣と選手たちが残りの目標に集中できるよう努めている。クラブは現在、ラ・マシア育ちの若手中心の過渡期にある。

    「常に前を向くべきだ。クラブの名誉を守り、未来を見据える」とユステは語り、結果に関わらず若いチームのパフォーマンスを称えた。「この若きメンバーが素晴らしいサッカーを示した。今こそ前進するときだ」

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    若者運動への信頼

    訴状で指摘された「深刻な損害」にもかかわらず、スポティファイ・カンプ・ノウではチームの将来に楽観的な見方が広がっている。欧州での敗退という失望の中でも、サポーターと選手たちの絆は希望の光だ。

    ユステはスピーチでこう語った。「これは誇りのメッセージだ。何が起ころうとも、観客がスタジアムに残り、選手たちに拍手を送り続ける姿を見るのは久しぶりだった。これは、チームとファンが久々に示した大きな一体感だ。 「この若いチームはクラブに献身的だ。近い将来、チャンピオンズリーグのトロフィーをホームに持ち帰ると確信している。」

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