UEFAはバイエルン・ミュンヘン戦での行為に対しレアル・マドリードに罰金を科し、アーセナルとミケル・アルテタ監督にも警告した。

アーセナルとアルテタ監督も同様の窮地に立たされたが、直接的な罰金は免れた。しかし、スポルティングCP戦でキックオフが遅れたとして正式に警告を受けた。

報告書は、試合開始の遅れをなくすため、試合前プロトコルを厳格化するよう求めている。アルテタ監督には、準決勝で再違反があれば罰金やベンチ入り禁止の罰則が科される可能性がある。