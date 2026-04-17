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UEFAはバイエルン・ミュンヘン戦での行為に対しレアル・マドリードに罰金を科し、アーセナルとミケル・アルテタ監督にも警告した。
レアル・マドリード、バイエルン戦で罰金
チャンピオンズリーグで戦うマドリードは、運営団体から罰金2万ユーロの制裁を受けた。バイエルン・ミュンヘンに6－4で敗れ、行政的な後処理はまだ始まったばかりだ。
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、UEFAは第1戦の開始遅延に対し、15度優勝の同クラブに2万ユーロの罰金を科した。これは、放送試合の厳格なタイムテーブルを守るため、UEFAが実施している取り締まりの一環だ。
- AFP
アルテタに正式な警告が下る
アーセナルとアルテタ監督も同様の窮地に立たされたが、直接的な罰金は免れた。しかし、スポルティングCP戦でキックオフが遅れたとして正式に警告を受けた。
報告書は、試合開始の遅れをなくすため、試合前プロトコルを厳格化するよう求めている。アルテタ監督には、準決勝で再違反があれば罰金やベンチ入り禁止の罰則が科される可能性がある。
アスレティック・クラブとアトレティコが大きな打撃を受ける
アスレティック・クラブは、サポーターが物を投げたとして1万6875ユーロの罰金処分を受けた。
UEFAユースリーグでは、クラブ・ブルッヘに0-4で敗れたアトレティコ・マドリードが最も重い処分を受けた。選手ホセ・ダビド・フェルナンデス・トーレスは試合後の行為で3試合、アンヘル・ドナート監督は審判への抗議で2試合の出場停止となった。
- AFP
アーセナル、アトレティコ戦へ準備万端
アルテタ監督の焦点は準決勝に移った。アーセナルは2006年以来となるチャンピオンズリーグ決勝進出を狙う。緊迫した準々決勝を突破したプレミアリーグ首位のチームは、今後の戦いに支障をきたす運営面の混乱を警戒している。
今週末にはマンチェスター・シティとのリーグ戦という大一番も控えるなど、重要な試合が続く。主力選手のコンディション調整に追われる中、アルテタはディエゴ・シメオネ率いるチームとの歴史的対戦へ向け、スムーズな準備期間を確保したいところだ。