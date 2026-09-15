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UEFAが2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝開催地を正式発表 バルセロナのカンプ・ノウが大舞台に戻る
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今後の決勝開催地に象徴的な会場が選出された
欧州サッカーの統括団体は、2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催地が、それぞれミュンヘン・フットボール・アリーナとバルセロナのスポティファイ・カンプ・ノウに決定したと正式に発表した。火曜日に行われたこの発表により、欧州で最も称賛されるサッカーの聖地2会場への重要な帰還が実現することになった。
アリアンツ・アレーナは、2012年と2025年の両方でチャンピオンズリーグ決勝を開催しており、大舞台には慣れた会場である。しかし、カタルーニャの州都にとっては、2029年決勝が、カンプ・ノウでクラブサッカー最大の一戦が行われる30年ぶりの機会となる。前回は1999年で、マンチェスター・ユナイテッドが終盤の2得点でバイエルン・ミュンヘンを2-1で劇的に下し、2度目のヨーロッパカップ制覇を果たした。
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再開発に向けたバルセロナの時間との戦い
7万人収容のアリアンツ・アレーナは使用準備が整っている一方で、スペインの状況はやや複雑である。バルセロナが大規模なインフラ整備プロジェクトを進めているためだ。カンプ・ノウは現在、2023年に始まった改修計画の一環として全面再開発の途上にある。カタルーニャのクラブは2年間の不在を経て昨年11月に歴史ある本拠地へ戻ったものの、工事は依然として続いている。
現在のカンプ・ノウの収容人数は6万2000人に制限されており、スタンドの3層目はまだ完成しておらず、スタジアムの屋根も未設置のままだ。バルセロナの関係者は、10万5000人という驚異的な観客収容を想定して設計されたスタジアムの最終形が、2027年末ごろ、遅くとも2028年初頭までには完全に完成するとの見通しを示している。
欧州主要大会の全日程
UEFAは男子の主要大会に加え、今後数年の女子チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグの決勝開催地の詳細も確定させた。2028年の女子チャンピオンズリーグ決勝はフランスのパルク・オリンピック・リヨンで開催され、2029年大会はカーディフのウェールズ・ナショナル・スタジアムで行われる。
男子の第2、第3の大会もまた、東欧と南欧をまたぐ大規模な開催地ツアーが予定されている。2028年と2029年のヨーロッパリーグ決勝は、それぞれブカレストのナショナル・アリーナとベオグラードのナショナル・スタジアム・セルビアで開催される。さらに、同年のカンファレンスリーグ決勝は、トリノのユヴェントス・スタジアムとブダペストにあるプスカシュ・アレーナで行われることが決まった。
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メトロポリターノ、次なる栄光の舞台へ
こうした将来の日程に先立ち、目下の焦点は引き続き現在のシーズンにある。その締めくくりの舞台となるのはスペインの首都だ。今季のチャンピオンズリーグ決勝は、アトレティコ・マドリーのメトロポリターノ・スタジアムで開催される予定となっている。その後、大会は事前に選定されたサイクルに沿って進み、2028年のミュンヘン開催も含まれる。UEFAは、最新鋭の近代的スタジアムと、将来を見据えて近代化が進められている歴史あるスタジアムとの間で、注目の一戦の開催地を引き続き持ち回りしていく。
UEFAスーパーカップの開催地も確定し、2027年大会はアムステルダムのヨハン・クライフ・アレナで行われる。翌2028年のスーパーカップは、カザフスタンのアスタナ・アリーナで開催される。これらの発表により、クラブとファンは今後数シーズンに向けた明確な見通しを得ることになった。バルセロナやミュンヘンといった伝統的なサッカーの強豪が、再び世界のスポーツ界の物語の中心に立つ時期となることも浮き彫りになっている。
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