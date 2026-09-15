欧州サッカーの統括団体は、2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催地が、それぞれミュンヘン・フットボール・アリーナとバルセロナのスポティファイ・カンプ・ノウに決定したと正式に発表した。火曜日に行われたこの発表により、欧州で最も称賛されるサッカーの聖地2会場への重要な帰還が実現することになった。

アリアンツ・アレーナは、2012年と2025年の両方でチャンピオンズリーグ決勝を開催しており、大舞台には慣れた会場である。しかし、カタルーニャの州都にとっては、2029年決勝が、カンプ・ノウでクラブサッカー最大の一戦が行われる30年ぶりの機会となる。前回は1999年で、マンチェスター・ユナイテッドが終盤の2得点でバイエルン・ミュンヘンを2-1で劇的に下し、2度目のヨーロッパカップ制覇を果たした。



