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UEFAが国際サッカー改革案を発表、新チャンピオンズリーグ構想も進行中。
ネーションズリーグがスイス方式へ移行
UEFAは2028年欧州選手権後に代表戦日程を大幅変更する。現在のネーションズリーグは4ディビジョンで各4チームがホーム・アウェイで対戦する。 新 formato では3リーグ各18チームとなり、各リーグは6チーム×3グループに分かれる。各国は5異なる相手と計6試合を行い、ホーム＆アウェイ2連戦は自国ポット内1回のみ、他ポットとは単発のホームまたはアウェイ戦となる。
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予選にもチャンピオンズリーグ方式が適用される。
この改革はネーションズリーグにとどまらない。従来の欧州予選は5～6カ国で構成されるグループでホーム・アウェイ計8～10試合を行う方式だった。新体制では2つのディビジョンが設けられる。1つ目はランキング上位36カ国、2つ目は残る18～19カ国で構成される。 上位リーグは12チーム×3グループの構成で、各国は3つのシードポットから2チームずつ抽選され、計6試合を行う。これは現在の単調なグループステージとは大きく異なる。
ノックアウト方式のドラマとプレーオフを維持する
グループステージの主要な形式は刷新されるが、UEFAは現行システムの成功要素を維持したいと考えている。昇格・降格プレーオフは残され、新リーグ間の競争の架け橋となる。 2部リーグは、全加盟協会が参加できるよう6チーム×3グループまたは7チーム×1グループで構成される。トップリーグの上位チームは決勝トーナメントに直接進出し、残る枠はプレーオフで決まる。この方式により、下位チームにも国際大会に出場する可能性が残される。
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欧州の代表チームは今後どうなるのか？
2028-29シーズンの導入に備え、各国協会は移行期間の準備を進めている。UEFAは今後数か月以内に日程の詳細と放送権パッケージを決定する見込みだ。ファンも選手も、この過密日程が国内・国際サッカーにどう影響するか注目している。