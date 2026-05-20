UEFAが国際サッカー改革案を発表、新チャンピオンズリーグ構想も進行中。

グループステージの主要な形式は刷新されるが、UEFAは現行システムの成功要素を維持したいと考えている。昇格・降格プレーオフは残され、新リーグ間の競争の架け橋となる。 2部リーグは、全加盟協会が参加できるよう6チーム×3グループまたは7チーム×1グループで構成される。トップリーグの上位チームは決勝トーナメントに直接進出し、残る枠はプレーオフで決まる。この方式により、下位チームにも国際大会に出場する可能性が残される。