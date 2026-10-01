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UEFAがバルセロナへの支払いに関する苦情を受けてネグレイラ事件の調査を再開する中、レアル・マドリーが公式声明を発表
レアル・マドリー、UEFAの調査を認める
UEFAは、レアル・マドリーから重大な申し立てを受け、ネグレイラ事件の調査を正式に再開した。首都クラブは本日、公式声明を発表し、2001年から2018年にかけてバルセロナがホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに支払った840万ユーロに関して、欧州サッカー統括団体が膨大な資料を受け取ったことを確認した。
マドリーは次のように述べた。「UEFAは、レアル・マドリーCFが提出した申し立てを受理し、FCバルセロナが過去20年間にわたり元審判技術委員会副委員長に対して行った支払いに関する調査を継続していることを確認した。クラブが提出した申し立てには、競技の公正性と審判制度への信頼に直接影響を及ぼす、極めて重大な事案に関する広範な資料と証拠が含まれている」
- Getty Imges
緊急対応が求められる
レアル・マドリーは、競技の公正性を守るため、統括団体に対して迅速な解決を公に求めた。クラブの公式発表は次のように続いている。「レアル・マドリーCFは、UEFAがこの文書を入手した以上、調査が最大限の緊急性をもって完全な結論に至るまで進められ、確認された事実の重大性に応じて権限を持つ機関が適切な決定を下すことが不可欠だと考えている」
さらに、クラブは関与を続けることも誓い、こう付け加えた。「我々のクラブは、UEFAと引き続き積極的に連携し、欧州サッカーを統治すべき誠実性、透明性、フェアプレーの原則と相いれないと見なす出来事を明らかにするため、自らの権限内であらゆる行動を取っていく」
チェフェリンが深刻な状況を強調
UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は以前、審判技術委員会の元副会長を巡るバルセロナの行為の重大性を強調していた。
この歴史的な支払いを巡る当初の発覚について語ったチェフェリン会長は、次のように述べた。「これについて直接コメントすることはできない。理由は2つある。第一に、これを担当する独立した懲戒委員会があるからだ。第二に、私自身がこの件を詳細に扱っていないからだ。ただ、1つ言えることがある。私は説明を受けており、状況は極めて深刻だ。私の見解では、サッカー界でこれまで見てきた中でも最も重大な事案の1つである。もちろん、ラ・リーガのレベルでは、この件は時効となっており、競技上の処分にはつながらない。しかし、スペインの民事検察当局で手続きは進行中だ。UEFAに関して言えば、何も時効にはなっていない」。さらに、公式報道官は、統括団体が「いわゆるネグレイラ事件」に関する文書を受け取っていることを認めた。
- Getty Images Sport
バルセロナの次は？
UEFAは今後、提出された証拠を徹底的に分析し、バルセロナからの公式提出書類を含むすべての関係当事者から直接の証言を集める。競技の公正性をゆがめようとする試みの具体的な証拠が認定された場合、懲戒委員会はチームを欧州大会から追放する規定上の権限を有しており、カタルーニャ勢には前例のないスポーツ面での制裁が科される可能性がある。
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