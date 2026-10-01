UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は以前、審判技術委員会の元副会長を巡るバルセロナの行為の重大性を強調していた。

この歴史的な支払いを巡る当初の発覚について語ったチェフェリン会長は、次のように述べた。「これについて直接コメントすることはできない。理由は2つある。第一に、これを担当する独立した懲戒委員会があるからだ。第二に、私自身がこの件を詳細に扱っていないからだ。ただ、1つ言えることがある。私は説明を受けており、状況は極めて深刻だ。私の見解では、サッカー界でこれまで見てきた中でも最も重大な事案の1つである。もちろん、ラ・リーガのレベルでは、この件は時効となっており、競技上の処分にはつながらない。しかし、スペインの民事検察当局で手続きは進行中だ。UEFAに関して言えば、何も時効にはなっていない」。さらに、公式報道官は、統括団体が「いわゆるネグレイラ事件」に関する文書を受け取っていることを認めた。