UEFAが裁判所に提出した書面では、提案された事業がインファンティーノ会長の側近グループに恒久的な金銭的利益をもたらすことを目的とした私的な手段として機能していたと主張している。提出書面によれば、FIFA会長は標準的なガバナンス手続きを迂回し、主要幹部にそれまで一度も見たことのない計画をわずか数時間で承認させる緊急会議を通じて、この複数十億ドル規模の計画を押し通したという。

さらに、欧州統括団体は、この取引の財務条件がFIFAの中核資産を著しく過小評価していたと主張している。この民間シンジケートは42億ドルでFIFAの商業部門の恒久的な持ち分を取得する予定だったが、独立した査定や競争入札の手続きが一切ないまま、事業全体の価値を本来の市場価値のほんの一部として実質的に評価する形になっていた。