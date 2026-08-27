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UEFAがインファンティーノ氏を追及！ 42億ドルのFIFA計画撤回をめぐり刑事手続きが進行へ
UEFA、インファンティーノとFIFAに対して法的攻勢を開始
欧州サッカーの統括団体であるUEFAは、主要大会の商業権益を民間の出資者に売却するという物議を醸し、現在は撤回された提案を受け、スイスでFIFAと同会長インファンティーノ氏を相手取った刑事訴訟手続きを開始した。 BBC Sport が入手した文書によると、UEFAは苦境に立つFIFA会長とFIFAそのものを訴追するため、重要なスイスの証拠への即時アクセスを求めている。
この争いの発端は、男子および女子のワールドカップに加え、クラブ・ワールドカップの商業権を、FIFA Forward Enterprise（FFE）として知られる新組織に移管する秘密戦略にある。UEFAの法的書面によれば、インファンティーノ氏は世界のサッカー界全体という、より広い共同体を犠牲にして、自身の私腹を肥やし、限られた少数の民間金融関係者に利益をもたらすために、この仕組みを作り上げたという。
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私的利益の疑惑と拙速な承認 գործընթաց
UEFAが裁判所に提出した書面では、提案された事業がインファンティーノ会長の側近グループに恒久的な金銭的利益をもたらすことを目的とした私的な手段として機能していたと主張している。提出書面によれば、FIFA会長は標準的なガバナンス手続きを迂回し、主要幹部にそれまで一度も見たことのない計画をわずか数時間で承認させる緊急会議を通じて、この複数十億ドル規模の計画を押し通したという。
さらに、欧州統括団体は、この取引の財務条件がFIFAの中核資産を著しく過小評価していたと主張している。この民間シンジケートは42億ドルでFIFAの商業部門の恒久的な持ち分を取得する予定だったが、独立した査定や競争入札の手続きが一切ないまま、事業全体の価値を本来の市場価値のほんの一部として実質的に評価する形になっていた。
スイスでの訴追を支援するための米裁判所への申し立て
スイスで予定されている刑事訴訟を補強するため、UEFAは2026年ワールドカップ実施のために設立されたFIFA運営企業が保有するファイルへのアクセスを求め、フロリダ州の裁判所に申立てを行った。欧州サッカー連盟は、インファンティーノ氏とFIFAに対する法的手続きに向けた重要な証拠を収集するため、これらの文書を求めている。
法的代理人によると、FFE構想の秘密裏の策定とマーケティングは、FIFAの制度的な健全性と商業的安定性に重大な損害を与えたという。UEFAは、自らの55の各国協会を含む211の加盟協会すべてが、主要な国際大会を民営化しようとする不透明な試みによって、財政面と評判の両面で直接的な被害を受けたと主張している。
- AFP
長年にわたる秘密の陰謀疑惑
法的文書は、この提案が2026年7月の予想外の公表前まで、1年以上にわたって完全な秘密裏に策定されていたことを強調している。FIFA評議会、大陸連盟、加盟国のいずれも、FFE創設に関するインファンティーノ会長の一方的な声明に先立って、協議も情報提供も受けていなかった。
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