UEFAがインファンティーノ会長に反発。55の欧州連盟がFIFA大会をボイコットへ、FIFAはワールドカップの所有権を民間投資家に移そうとしている。

厳しい声明は次のとおりだ。「UEFAとその加盟55協会は結束している。FIFAワールドカップおよびその他のFIFA大会の所有権を民間投資家に移すというFIFAの提案を、われわれは全会一致で、かつ一切の留保なく退ける。 ワールドカップは投資商品として扱われてはならない。これはサッカーにおける最も偉大な遺産のひとつだ。何世代にもわたり、あらゆる大陸の選手、各国代表、そしてファンによって築き上げられてきた。 そのいかなる部分も、決して民間投資家に引き渡されるべきではない。 ワールドカップは売り物ではない。サッカーにとってこれほど重要な提案が秘密裏に考案され、この競技の運営を託されている者たちとの意味ある協議が一切ないまま、承認寸前まで持ち込まれたことは無責任であり、弁護の余地もない。これは単なる深刻なリーダーシップの欠如ではなく、世界のサッカーの守り手としてのFIFAの義務を事実上放棄したものだ」と記されている。「世界中の各国協会はいま、最後通告に直面している。サッカー界最大の大会の不可逆的な取得を受け入れるか、さもなくばその結果を被るかだ。これは『民主的な決定』ではない。威圧に基づく統治であり、世界のサッカーを守る責務を負う機関にふさわしくない強制行為だ。しかし、われわれの反対は手続き面にとどまらない。外部投資家がFIFA大会の所有権の持ち分を取得した瞬間、サッカーは永遠に変わってしまう。商業的利益の追求は恒久的な義務となる。投資家の期待は日々の圧力となる。その時点から、国際日程に関するあらゆる決定、大会フォーマットに関するあらゆる決定、そしてサッカーの未来を形作るあらゆる決定は、もはや競技にとって何が最善かではなく、株主にとって何が最善かによって導かれることになる。このモデルに世界のサッカーの居場所はない。サッカーの未来は、第一の責務が財務上の利益最大化にある者たちの期待によって左右されてはならない。各国協会、リーグ、クラブ、選手、ファンの利益もまた、投資家の利益に従属させられてはならない。サッカーは金銭的利益のために自らの未来を抵当に入れることはできない。ヨーロッパの立場は明確だ。われわれはこのモデルに正当性を与えることは決してない。次の世代のために預かっているものを売り渡す道義的権限を持つ者は誰ひとりいない。本日の協議を受け、これらの提案が撤回されず、そのすべてが完全に放棄され、なおかつFIFAが二度とそのガバナンスや大会を私的所有に開放しないという拘束力ある保証が示されない限り、UEFA加盟国のいかなる代表チームもFIFAのいかなる大会にも参加しない。誰も疑ってはならない。UEFAとその各国協会は、これらの計画に絶対的な決意をもって対抗する。組織が裁かれるのは、何を受け入れる意思があるかではなく、何を妥協せず拒むかによってだ。今がまさにその時だ。売りに出すにはあまりにも重要すぎるものがある。FIFAワールドカップはサッカーのものだ。永遠にそうである。 そしてヨーロッパに発言権がある限り、それが売りに出されることは決してない」