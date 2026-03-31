U-21トルコ代表監督、国際試合での恐ろしい転倒事故を受け緊急搬送される

この恐ろしい出来事により、救急隊員が緊急処置を行うため、救急車がピッチ内に入らざるを得なくなった。審判団は両チームの選手にそれぞれのロッカールームに戻るよう指示し、その結果、最終的に12分のロスタイムが加算された。 トルコサッカー連盟（TFF）は、一連の出来事の詳細を記した公式声明を発表し、次のように述べた。「本日、オシエクにあるオパス・アリーナで行われたUEFA U-21欧州選手権予選グループリーグのクロアチア戦において、第35分、U-21代表チームのエゲメン・コルクマズ監督が滑って転倒し、頭を地面に打ち付けて意識を失いました。 転倒により頭部に腫れが生じたコルクマズ監督は、ピッチサイドで医療チームによる応急処置を受けた。意識ははっきりしており、さらなる検査のため救急車で病院へ搬送された。我々は彼の早期回復を祈り、心よりお見舞い申し上げる。」



