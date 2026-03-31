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U-21トルコ代表監督、国際試合での恐ろしい転倒事故を受け緊急搬送される
オシエクでの痛ましい光景
英紙『ザ・サン』によると、この緊急事態はオーパス・アリーナで行われた試合開始からわずか35分後に発生した。報道によると、コルクマズは審判の判定に不満を抱き、ベンチに戻ろうとしていたところ、この恐ろしい事故が起きたという。彼は足を滑らせ、かなりの勢いで頭を地面に打ち付けたとされる。その衝撃で、彼は一瞬意識を失った。 ベンチやピッチ上の選手たちにとって事態の深刻さが明らかになるやいなや、両チームの医療スタッフが直ちに駆け寄って救助にあたった。
救急医療処置
この恐ろしい出来事により、救急隊員が緊急処置を行うため、救急車がピッチ内に入らざるを得なくなった。審判団は両チームの選手にそれぞれのロッカールームに戻るよう指示し、その結果、最終的に12分のロスタイムが加算された。 トルコサッカー連盟（TFF）は、一連の出来事の詳細を記した公式声明を発表し、次のように述べた。「本日、オシエクにあるオパス・アリーナで行われたUEFA U-21欧州選手権予選グループリーグのクロアチア戦において、第35分、U-21代表チームのエゲメン・コルクマズ監督が滑って転倒し、頭を地面に打ち付けて意識を失いました。 転倒により頭部に腫れが生じたコルクマズ監督は、ピッチサイドで医療チームによる応急処置を受けた。意識ははっきりしており、さらなる検査のため救急車で病院へ搬送された。我々は彼の早期回復を祈り、心よりお見舞い申し上げる。」
倒れ込んだため試合が中断された
事態の深刻さと、ピッチ上に救急車が駆けつけたことから、試合は一時中断された。テレビカメラは転倒の瞬間を捉えてはいなかったが、選手たちの動揺した様子から、負傷の深刻さがうかがえた。 代表チームの医療スタッフによる初期診断の後、この元ディフェンダーはストレッチャーに安全に載せられた。その後、さらなる検査と手厚い治療を受けるため地元の病院へ搬送され、その夜を通じて容体の経過観察が続けられた。
サッカー界が監督を支持
事故のニュースが広まると、トルコの大手クラブ各チームはいち早く支援の意を表した。ベシクタシュは、彼の早期回復を願う連帯のメッセージを発表した。フェネルバフチェとガラタサライも、一日も早い回復を願う声明を発表した。