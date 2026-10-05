94分 決定機 - ピジッリがボールを奪って縦に持ち上がり、そのままペナルティーエリアに侵入。だが、完全にフリーだったカマルダへ出さず、自らシュートを選択し、結局は相手に当たってCKとなった。





87分 ゴール - これで勝負ありか？ いや、このクレイジーな試合でチェルビーニも得点者リストに加わりたいとばかりに決める。元ローマのチェルビーニは左から中へ切れ込み、右足で強烈なカーブシュート。ボールはファーポスト際を射抜いてネットに吸い込まれた。





85分 ゴール - イタリアは試合を落ち着かせられず、さらに追加点を狙うが、ポーランドも止まらず再び点差を縮める。今度はジェヴラコフの見事なプレー。強烈なミドルシュートをクロスバーとポストの角へ突き刺した。





67分 ゴール - 反撃の可能性を信じる間もなく、イタリアが再び4点差に突き放す。今度はフィニが縦へ抜け出し、左へ切り返してから2度シュートフェイントを入れてポーランドのDF陣を完全に外し、最後はニアへ流し込んでルビクを破り、5-1とした。





65分 ゴール - イタリアの守備陣に読みのミスが生まれ、この試合で初めてポーランドのカウンターに隙を見せる。ミコワイェフスキがドラハルのクロスをエリア内で受け、パルミザーニを破った。





59分 ゴール - コレオショがポーランドのビルドアップに高い位置からプレスをかけてボールを奪取。そこから縦パスを受けたリパーニが、至近距離からルビクを破った。





55分 ゴール - 圧巻のシェール・ンドゥール！ フィオレンティーナのMFは自陣DFラインの前でボールを奪うと、イタリアの守備側3分の1の位置から、ポーランドGKが大きく前に出ているのを見て意表を突く一撃を狙った。70メートル超からの強烈な右足シュートはルビクを越え、そのままゴールへ吸い込まれた。





37分 ポスト直撃 - またしても右サイドでリベラーリが躍動。再び左足へ切り返してエデをかわえ、左足で低いシュートをファーポストへ飛ばす。これはグルグルに運よく触られてポストに当たった。





27分 ゴール - イタリアのショートコーナー。右サイド深くでリベラーリがボールを受けると、ゴール前中央へ柔らかいクロスを送る。そこで今度はンドゥールが決め切った。強烈なヘディングシュートを隅に叩き込み、追加点を奪った。





16分 ゴール - 右サイドでリベラーリが見事なプレー。左足へ持ち替え、アハノルとダイレクトでパス交換し、そのまま強烈な左足シュートを放つ。守備陣ははね返したもののクリアし切れず、こぼれ球はコレオショの足元へ。うまく体勢を整えて振り抜くと、ボールはクロスバーの下へ突き刺さり、1-0となった。





8分 決定機 - またしてもヘディングでのチャンス、そしてまたしてもルビクのスーパーセーブでゴールは阻まれる。バルテザーギが左サイドの中盤寄りからクロスを入れると、エリア内でピジッリが縦に抜け出して合わせる。ローマ出身のMFのヘディングはしっかりコースを突いていたが、ポーランドGKが飛んでこれを阻止した。





1分 決定機 - 試合開始早々、イタリアに最初のビッグチャンス。リベラーリが右から仕掛けてクロスを入れると、中央へ絶妙なタイミングで飛び込んだのはシェール・ンドゥール。高い打点のヘディングだったが、シュートは中央に飛び、ルビクが本能的なセーブで対応する。こぼれ球にバルテザーギが左足を振り抜いたが、これは枠を越えた。





0分 ペスカーラのスタディオ・アドリアティコで18時15分にキックオフ





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