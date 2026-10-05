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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

U-21イタリア代表が圧巻のパフォーマンス。ポーランドに6-2で勝利し、U-21欧州選手権の本大会出場を決めた。

イタリアU21
イタリア
イタリアU21 対 ポーランドU21
ポーランドU21
EURO U21 Qualification

イタリアはポーランドとの決定的な一戦に勝利し、U-21欧州選手権の最終ラウンド進出を決めた。

イタリアU-21代表には少なくとも2点差での勝利が必要だったが、次回欧州選手権に向けたグループE予選の戦いを締めくくるポーランドとの直接対決は、まさに圧倒的な内容となり、それが大量得点につながった。そしてシルヴィオ・バルディーニに大会本戦行きの切符をもたらした（本戦では次回オリンピック出場につながる3枠が与えられる）。


イタリアU-21代表は実際に6-2で勝利し、アウェーで行われた第1戦で喫した1-2の敗戦を見事に雪辱。ピッチ上だけでなく、何よりグループ首位争いでもポーランドU-21代表を大きく上回った。バルディーニ監督はカマルダを外し、偽9番としてチセを起用。この策が的中し、ミランのアタッカーが空けたスペースにリベラーリ、コレオショ、そして何よりンドゥールが次々と入り込んだ。リベラーリはアシストを供給し、コレオショは16分に試合の均衡を破り、ンドゥールは2得点をマークした（1点目はヘディング、2点目は70メートル超からの右足シュート！）。

イタリアのキャプテンによる3点目で確信を深めたイタリアは、そこで止まらなかった。交代カードを切り、さらにリパーニのゴール（コレオショの高い位置でのボール奪取も見事だった）、そしてフィニのゴールが生まれる。フィニはミコライェフスキによる4-1に直後に応えた。終盤にも同じ流れが繰り返され、バルディーニ監督は選手たちに止まらず、試合を閉じにいかないよう求めた。そしてまずはジェヴラコフが一時5-2となる得点を決めたが、その1分後にケルビーニが6-2の最終スコアを決定づけた。


この結果、イタリアはグループ首位でポーランドをかわし、2027年の来夏にセルビアとアルバニアで開催されるU-21欧州選手権本大会へのストレートインを決めた。一方のポーランドは、プレーオフ進出の可否を知るために他会場の結果を待つことになる。


イタリアU21 - ポーランドU21 6-2

得点者：16分 コレオショ（イタリア）、27分 ンドゥール（イタリア）、55分 ンドゥール（イタリア）、59分 リパーニ（イタリア） 65分 ミコライェフスキ（ポーランド）、67分 フィニ（イタリア）、85分 ジェヴラコフ（ポーランド）、87分 ケルビーニ（イタリア）


  • ゴールと主なプレー

    94分 決定機 - ピジッリがボールを奪って縦に持ち上がり、そのままペナルティーエリアに侵入。だが、完全にフリーだったカマルダへ出さず、自らシュートを選択し、結局は相手に当たってCKとなった。


    87分 ゴール - これで勝負ありか？ いや、このクレイジーな試合でチェルビーニも得点者リストに加わりたいとばかりに決める。元ローマのチェルビーニは左から中へ切れ込み、右足で強烈なカーブシュート。ボールはファーポスト際を射抜いてネットに吸い込まれた。


    85分 ゴール - イタリアは試合を落ち着かせられず、さらに追加点を狙うが、ポーランドも止まらず再び点差を縮める。今度はジェヴラコフの見事なプレー。強烈なミドルシュートをクロスバーとポストの角へ突き刺した。


    67分 ゴール - 反撃の可能性を信じる間もなく、イタリアが再び4点差に突き放す。今度はフィニが縦へ抜け出し、左へ切り返してから2度シュートフェイントを入れてポーランドのDF陣を完全に外し、最後はニアへ流し込んでルビクを破り、5-1とした。


    65分 ゴール - イタリアの守備陣に読みのミスが生まれ、この試合で初めてポーランドのカウンターに隙を見せる。ミコワイェフスキがドラハルのクロスをエリア内で受け、パルミザーニを破った。


    59分 ゴール - コレオショがポーランドのビルドアップに高い位置からプレスをかけてボールを奪取。そこから縦パスを受けたリパーニが、至近距離からルビクを破った。


    55分 ゴール - 圧巻のシェール・ンドゥール！ フィオレンティーナのMFは自陣DFラインの前でボールを奪うと、イタリアの守備側3分の1の位置から、ポーランドGKが大きく前に出ているのを見て意表を突く一撃を狙った。70メートル超からの強烈な右足シュートはルビクを越え、そのままゴールへ吸い込まれた。


    37分 ポスト直撃 - またしても右サイドでリベラーリが躍動。再び左足へ切り返してエデをかわえ、左足で低いシュートをファーポストへ飛ばす。これはグルグルに運よく触られてポストに当たった。


    27分 ゴール - イタリアのショートコーナー。右サイド深くでリベラーリがボールを受けると、ゴール前中央へ柔らかいクロスを送る。そこで今度はンドゥールが決め切った。強烈なヘディングシュートを隅に叩き込み、追加点を奪った。


    16分 ゴール - 右サイドでリベラーリが見事なプレー。左足へ持ち替え、アハノルとダイレクトでパス交換し、そのまま強烈な左足シュートを放つ。守備陣ははね返したもののクリアし切れず、こぼれ球はコレオショの足元へ。うまく体勢を整えて振り抜くと、ボールはクロスバーの下へ突き刺さり、1-0となった。


    8分 決定機 - またしてもヘディングでのチャンス、そしてまたしてもルビクのスーパーセーブでゴールは阻まれる。バルテザーギが左サイドの中盤寄りからクロスを入れると、エリア内でピジッリが縦に抜け出して合わせる。ローマ出身のMFのヘディングはしっかりコースを突いていたが、ポーランドGKが飛んでこれを阻止した。


    1分 決定機 - 試合開始早々、イタリアに最初のビッグチャンス。リベラーリが右から仕掛けてクロスを入れると、中央へ絶妙なタイミングで飛び込んだのはシェール・ンドゥール。高い打点のヘディングだったが、シュートは中央に飛び、ルビクが本能的なセーブで対応する。こぼれ球にバルテザーギが左足を振り抜いたが、これは枠を越えた。


    0分 ペスカーラのスタディオ・アドリアティコで18時15分にキックオフ


    スタッツ、情報、1分ごとの試合経過はこちら

  • U-21イタリア対ポーランド、予想スタメンと試合データ

    イタリアU-21 6-2 ポーランドU-21


    得点者: 16分 コレオショ（イタリア）、27分 エンドゥール（イタリア）、54分 エンドゥール（イタリア）、59分 リパーニ（イタリア） 65分 ミコワイェフスキ（ポーランド）、66分 フィニ（イタリア）、85分 ゼヴラコフ（ポーランド）、86分 ケルビーニ（イタリア）


    イタリア（4-3-3）: パルミサーニ；アハノル、コムッツォ、キアロディア、バルテザギ：ピジッリ、ファティカンティ（56分 リパーニ）、エンドゥール；リベラーリ（56分 フィニ）、シセ（62分 カマルダ）、コレオショ（79分 ケルビーニ）。 

    控え: ダッファーラ、カルヴァーニ、ベルティ、モルッツィ、ルッリ。

    監督: バルディーニ。


    ポーランド（4-2-3-1）: ルビク；クライェフスキ、モンカ、エデ、グルグル；コヴァルチク（72分 ドゥダ）、コチャバ（65分 オイェデレ）；ウルバンスキ（56分 ゼヴラコフ）、マズレク、ピエンコ（56分 ドラハル）、バク（46分 ミコワイェフスキ）。 

    控え: ジフ、ドラピンスキ、マティシク。

    監督: ブジェンチェク。


    主審: バドシュトゥーブナー（GER）

    警告: パルミサーニ

    退場: -

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