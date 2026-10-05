イタリアU-21代表には少なくとも2点差での勝利が必要だったが、次回欧州選手権に向けたグループE予選の戦いを締めくくるポーランドとの直接対決は、まさに圧倒的な内容となり、それが大量得点につながった。そしてシルヴィオ・バルディーニに大会本戦行きの切符をもたらした（本戦では次回オリンピック出場につながる3枠が与えられる）。
イタリアU-21代表は実際に6-2で勝利し、アウェーで行われた第1戦で喫した1-2の敗戦を見事に雪辱。ピッチ上だけでなく、何よりグループ首位争いでもポーランドU-21代表を大きく上回った。バルディーニ監督はカマルダを外し、偽9番としてチセを起用。この策が的中し、ミランのアタッカーが空けたスペースにリベラーリ、コレオショ、そして何よりンドゥールが次々と入り込んだ。リベラーリはアシストを供給し、コレオショは16分に試合の均衡を破り、ンドゥールは2得点をマークした（1点目はヘディング、2点目は70メートル超からの右足シュート！）。
イタリアのキャプテンによる3点目で確信を深めたイタリアは、そこで止まらなかった。交代カードを切り、さらにリパーニのゴール（コレオショの高い位置でのボール奪取も見事だった）、そしてフィニのゴールが生まれる。フィニはミコライェフスキによる4-1に直後に応えた。終盤にも同じ流れが繰り返され、バルディーニ監督は選手たちに止まらず、試合を閉じにいかないよう求めた。そしてまずはジェヴラコフが一時5-2となる得点を決めたが、その1分後にケルビーニが6-2の最終スコアを決定づけた。
この結果、イタリアはグループ首位でポーランドをかわし、2027年の来夏にセルビアとアルバニアで開催されるU-21欧州選手権本大会へのストレートインを決めた。一方のポーランドは、プレーオフ進出の可否を知るために他会場の結果を待つことになる。
イタリアU21 - ポーランドU21 6-2
得点者：16分 コレオショ（イタリア）、27分 ンドゥール（イタリア）、55分 ンドゥール（イタリア）、59分 リパーニ（イタリア） 65分 ミコライェフスキ（ポーランド）、67分 フィニ（イタリア）、85分 ジェヴラコフ（ポーランド）、87分 ケルビーニ（イタリア）