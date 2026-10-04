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U-21からイングランド代表へ！マンチェスター・シティのリコ・ルイスが2年間のイングランド代表離脱に終止符、トーマス・トゥヘルが追加招集へ
トゥヘル、万能型のシティスターに注目
トゥヘルは正式に守備の選択肢を強化し、マンチェスター・シティの若手ルイスをイングランドA代表に昇格させた。この決定は火曜日のチェコ共和国戦を前に下されたもので、ルイスはU-21代表からステップアップし、必要とされていたカバーを提供する。
この招集は、同じくシティの才能である別の選手に関するコンディション面の懸念に直接対応したものだ。当初、トゥヘルとイングランド代表のコーチングスタッフは、土曜日のクロアチア戦での7-0の大勝を前に、オライリーの代役を招集しない方針だった。しかし、チェコ共和国との次戦に向けた戦術的要件によって判断は変わった。ルイスは今回の中断期間中、U-21代表の2027年欧州選手権出場権確保に貢献した勢いそのままに、A代表のキャンプへ加わることになった。
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ルイスの長い待ち時間が終わる
ルイスにとって今回の選出は、A代表の舞台から長く遠ざかっていた期間の終わりを意味する。すでに通算5試合のA代表出場を記録しており、セント・ジョージズ・パークでも見慣れた存在ではあるが、イングランド代表として最後にプレーしたのは2024年11月だった。直近の出場はギリシャに3-0で快勝した一戦で、この試合では左サイドバックに入って適応力の高さを示していた。これがトゥヘル就任前におけるA代表での最後のプレーとなっていた。
クラブレベルでは、ルイスは今季なかなか出場機会を得られておらず、ここまでマンチェスター・シティでの出場はわずか3試合にとどまっている。フル出場したのはノリッジ・シティとのカラバオカップのみで、プレミアリーグでは開幕節ボーンマス戦の57分間に限られた。残る出場時間はアーセナルとのコミュニティ・シールドでの30分間だった。
オライリーがマンチェスターに戻る
スカッドの空きは、不運にもオライリーがチームを離れたことで生じた。オライリーは、最近のクロアチア戦での7-0の大勝を前に離脱を余儀なくされていた。トゥヘルはそれ以前、この試合に向けて同選手を間に合わせるため「あらゆることを試す」と誓っていたものの、最終的にメディカルスタッフはプレー不可能と判断した。打撲と説明されているその負傷により、問題が長期離脱へ発展しないよう、さらなる検査のためマンチェスター・シティへ戻る必要が生じている。
今回の活動期間におけるオライリーの代表での関与は、スペイン戦でのイングランドの3-2の敗戦に限られていた。それでも、この若きMFは今季のマンチェスター・シティで存在感を放っており、全公式戦で6試合に出場。エンツォ・マレスカ率いるチームがプレミアリーグ首位で勝ち点15の満点を維持することにも貢献している。
- AFP
イングランドのネーションズリーグ順位と直近の成績
イングランドは現在、UEFAネーションズリーグのグループで勝ち点6の2位につけており、勝ち点9で全勝を維持する首位スペインを追っている。イングランドは引き続き、3位クロアチア（勝ち点3）と、いまだ勝ち点を挙げていない最下位チェコ共和国を上回っている。トゥヘル監督率いるチームは9月29日、プラハで行われた前回対戦で、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインのゴールによりチェコ共和国に2-0で勝利している。
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