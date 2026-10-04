トゥヘルは正式に守備の選択肢を強化し、マンチェスター・シティの若手ルイスをイングランドA代表に昇格させた。この決定は火曜日のチェコ共和国戦を前に下されたもので、ルイスはU-21代表からステップアップし、必要とされていたカバーを提供する。

この招集は、同じくシティの才能である別の選手に関するコンディション面の懸念に直接対応したものだ。当初、トゥヘルとイングランド代表のコーチングスタッフは、土曜日のクロアチア戦での7-0の大勝を前に、オライリーの代役を招集しない方針だった。しかし、チェコ共和国との次戦に向けた戦術的要件によって判断は変わった。ルイスは今回の中断期間中、U-21代表の2027年欧州選手権出場権確保に貢献した勢いそのままに、A代表のキャンプへ加わることになった。







