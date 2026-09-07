U-20イタリア女子代表が歴史を刻んだ。 U-20女子ワールドカップ初戦で、イタリアがアメリカを2-1の逆転で下し、イタリアサッカー史に残る一日をもたらした。U-20イタリア女子代表がこのユース大会に出場するのは2012年から14年ぶりで、これまで本大会で白星を挙げたことは一度もなかった。だが今日の午後、ポーランドの冷え込む街ウッチで、その勝利を大きな価値とともに手にした。相手は、一つのムーブメントを象徴し、優勝候補と目される代表チームだった。
翻訳者：
U-20イタリア代表が歴史を刻む。ワールドカップ初戦でアメリカに2-1勝利、決勝点はペッレグリーノ・チモー。
ペッレグリーノが決める、チモー```
アメリカの先制、そしてファッダとペッレグリーノ・チモによるイタリアの逆転の後、この試合で唯一の本当の恐怖の瞬間が訪れたのは、後半アディショナルタイム3分の最後の場面だった。アメリカの同点弾はいったん決まったものの、数秒後にVARの確認を経てオフサイドで取り消された。次戦は水曜日15時からニュージーランド戦。ニュージーランドは初戦で日本に敗れている。
グループの勝利、個性の勝利
「最初の選手から最後の選手まで、みんなを誇りに思いますし、スタッフも同じです。 国際舞台ではグループが違いを生み出すこと、そして苦しい時に助け合うことが不可欠だと分かっています。本当にすべてが素晴らしいです」と、試合後にキャプテンのガッロは語った。
「選手たちを本当に誇りに思いますし、試合への入り方も素晴らしかったです」と、試合後にマッテウッチ監督はコメントした。「90分間ずっと支配できるわけではなく、耐えなければならない時間があることは分かっていました。しかし、そのすべてに備えてきました。選手たちは状況を最高の形で解釈し、チャンスがあればそこで仕留め、大きな勇気と高い技術を示してくれました。 イタリアは最初の1分から最後の1分まで、自信を持ってプレーしました」
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