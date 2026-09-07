U-20イタリア代表が歴史を刻む。ワールドカップ初戦でアメリカに2-1勝利、決勝点はペッレグリーノ・チモー。

「最初の選手から最後の選手まで、みんなを誇りに思いますし、スタッフも同じです。 国際舞台ではグループが違いを生み出すこと、そして苦しい時に助け合うことが不可欠だと分かっています。本当にすべてが素晴らしいです」と、試合後にキャプテンのガッロは語った。





「選手たちを本当に誇りに思いますし、試合への入り方も素晴らしかったです」と、試合後にマッテウッチ監督はコメントした。「90分間ずっと支配できるわけではなく、耐えなければならない時間があることは分かっていました。しかし、そのすべてに備えてきました。選手たちは状況を最高の形で解釈し、チャンスがあればそこで仕留め、大きな勇気と高い技術を示してくれました。 イタリアは最初の1分から最後の1分まで、自信を持ってプレーしました」