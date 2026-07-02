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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

翻訳者：

U-19欧州選手権、クロアチア対イタリアのライブ中継

UEFA EURO U19
Croatia U19
イタリアU19

U-19欧州選手権のアズーリーニ第2戦を生中継します。一緒に楽しみましょう！

アルベルト・ボッリーニ監督率いるU-19イタリア代表は、ウェールズで開催中のU-19欧州選手権グループリーグで2勝目を目指し、準決勝進出を確実なものにしようとしている。初戦ではセルビアを2-0で下した。 一方、カーナーヴォンで対戦するクロアチアは初戦でウクライナに1-3で敗れ、早くも勝ち残りをかけた一戦に臨む。


U-19欧州選手権グループB第2節


U-19クロアチア代表対U-19イタリア代表

得点者：

  • ゴールとハイライト

    • 広告

  • 試合記録

    クロアチアU-19対イタリアU-19

    得点者


    クロアチア（4-4-2）：コストペック、ミキッチ、ゼビッチ、プルイッチ、マンディッチ、スミルヤニッチ、スボティッチ、コヴィッチ、スタロ、クサノヴィッチ、バコヴィッチ。監督：オレスカニン

    イタリア（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、コッキ；リベラリ、サラ、コレッタ；ウィアフェ、イドリッソウ、モスコニ。監督：ボッリーニ


    主審：クーイ


    警告：-

    退場：-

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