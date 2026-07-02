U-19欧州選手権、クロアチア対イタリアのライブ中継

アルベルト・ボッリーニ監督率いるU-19イタリア代表は、ウェールズで開催中のU-19欧州選手権グループリーグで2勝目を目指し、準決勝進出を確実なものにしようとしている。初戦ではセルビアを2-0で下した。 一方、カーナーヴォンで対戦するクロアチアは初戦でウクライナに1-3で敗れ、早くも勝ち残りをかけた一戦に臨む。
U-19欧州選手権グループB第2節
U-19クロアチア代表対U-19イタリア代表
得点者：
アルベルト・ボッリーニ監督率いるU-19イタリア代表は、ウェールズで開催中のU-19欧州選手権グループリーグで2勝目を目指し、準決勝進出を確実なものにしようとしている。初戦ではセルビアを2-0で下した。 一方、カーナーヴォンで対戦するクロアチアは初戦でウクライナに1-3で敗れ、早くも勝ち残りをかけた一戦に臨む。
U-19欧州選手権グループB第2節
U-19クロアチア代表対U-19イタリア代表
得点者：
クロアチアU-19対イタリアU-19
得点者：
クロアチア（4-4-2）：コストペック、ミキッチ、ゼビッチ、プルイッチ、マンディッチ、スミルヤニッチ、スボティッチ、コヴィッチ、スタロ、クサノヴィッチ、バコヴィッチ。監督：オレスカニン
イタリア（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、コッキ；リベラリ、サラ、コレッタ；ウィアフェ、イドリッソウ、モスコニ。監督：ボッリーニ
主審：クーイ
警告：-
退場：-