U-19欧州選手権、クロアチア対イタリアのライブ中継

アルベルト・ボッリーニ監督率いるU-19イタリア代表は、ウェールズで開催中のU-19欧州選手権グループリーグで2勝目を目指し、準決勝進出を確実なものにしようとしている。初戦ではセルビアを2-0で下した。 一方、カーナーヴォンで対戦するクロアチアは初戦でウクライナに1-3で敗れ、早くも勝ち残りをかけた一戦に臨む。





U-19欧州選手権グループB第2節





U-19クロアチア代表対U-19イタリア代表

得点者：