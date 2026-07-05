クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。

ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。対するウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり、要注意だ。