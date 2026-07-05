クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。
ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。対するウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり、要注意だ。
クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。
ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。対するウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり、要注意だ。
37分 - ワイフェが遠距離シュート。ボールはコースを変えCK。
30分 - ウクライナが先制！オリチェンコが左サイドから突破し、ナタリをトンネル、ヴェルデをかわしてゴール。
16分 - マレロのペナルティエリア端からの直接フリーキックがクロスバーを叩く。
10分 - マレロのクロスをコレッタがヘディングも、GKマルチェンコが阻止。
ウクライナU-19対イタリアU-19 1-0
得点者：30分 オリチェンコ（ウ）
ウクライナU-19（4-2-3-1）：マルチェンコ；ココディニャク、シェスティウク、ディグティャル、マロフ；ソロカ、プリシュ（46分 イグナトコフ）；フベンコ（46分 グリウト）、オリチェンコ、リュシン（46分 カリウジニ）；ポポフ。監督：ミハイレンコ。
イタリア U-19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、マレロ；ウィアフェ、サラ、マンティーニ（46分 モスコニ）；コレッタ、イドリッソウ、エリモガレ。監督：ボッリーニ。
主審：チョンカ
警告：シェルシュチュク、リュシン（共にウクライナ）
退場：なし
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