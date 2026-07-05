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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

翻訳者：

U-19欧州選手権、ウクライナ対イタリア ライブ 1-0：オリチェンコ！

Ukraine U19 対 イタリアU19
Ukraine U19
イタリアU19
UEFA EURO U19

U-19欧州選手権グループリーグ最終戦、ウクライナ対イタリアをライブ観戦。

クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19グループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ

ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。対するウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり要注意だ

  • ゴールとハイライト

    37分 - ワイフェが遠距離シュート。ボールはコースを変えCK。

    30分 - ウクライナが先制！オリチェンコが左サイドから突破し、ナタリをトンネル、ヴェルデをかわしてゴール。

    16分 - マレロのペナルティエリア端からの直接フリーキックがクロスバーを叩く。

    10分 - マレロのクロスをコレッタがヘディングも、GKマルチェンコが阻止。

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  • 試合記録

    ウクライナU-19対イタリアU-19 1-0

    得点者：30分 オリチェンコ（ウ）

    ウクライナU-19（4-2-3-1）：マルチェンコ；ココディニャク、シェスティウク、ディグティャル、マロフ；ソロカ、プリシュ（46分 イグナトコフ）；フベンコ（46分 グリウト）、オリチェンコ、リュシン（46分 カリウジニ）；ポポフ。監督：ミハイレンコ。

    イタリア U-19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、マレロ；ウィアフェ、サラ、マンティーニ（46分 モスコニ）；コレッタ、イドリッソウ、エリモガレ。監督：ボッリーニ。

    主審：チョンカ 

    警告：シェルシュチュク、リュシン（共にウクライナ）

    退場：なし

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