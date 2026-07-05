U-19欧州選手権、ウクライナ対イタリアのライブ中継

クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。
ボッリーニ監督は中盤にリベラリ、前線にイドリソウを再起用する見込み。対するウクライナは、前回セルビア戦で2得点を奪ったヴィタリー・グリウトが要注意人物だ。
クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。
ボッリーニ監督は中盤にリベラリ、前線にイドリソウを再起用する見込み。対するウクライナは、前回セルビア戦で2得点を奪ったヴィタリー・グリウトが要注意人物だ。
ウクライナU-19対イタリアU-19
得点者：
ウクライナU-19（4-2-3-1）：ドムチャク、ココディニャク、ミロコスト、ディグティャル、マロフ、ソロカ、リュシン、グリウト、シクート、カリウジニ、ボグダノフ。監督：ミハイレンコ。
イタリアU-19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、コッキ；リベラリ、サラ、コレッタ；ウィアフェ、イドリッソウ、モスコニ。監督：ボッリーニ。
主審：チョンカ
警告：
退場：
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