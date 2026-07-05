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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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U-19欧州選手権、ウクライナ対イタリアのライブ中継

Ukraine U19 対 イタリアU19
Ukraine U19
イタリアU19
UEFA EURO U19

U-19欧州選手権グループリーグ最終戦、ウクライナ対イタリアをライブ観戦。

クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19グループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ

ボッリーニ監督は中盤にリベラリ、前線にイドリソウを再起用する見込み対するウクライナは前回セルビア戦で2得点を奪ったヴィタリー・グリウトが要注意人物だ。


  • ゴールとハイライト

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  • 試合記録

    ウクライナU-19対イタリアU-19

    得点者：

    ウクライナU-19（4-2-3-1）：ドムチャク、ココディニャク、ミロコスト、ディグティャル、マロフ、ソロカ、リュシン、グリウト、シクート、カリウジニ、ボグダノフ。監督：ミハイレンコ。

    イタリアU-19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、コッキ；リベラリ、サラ、コレッタ；ウィアフェ、イドリッソウ、モスコニ。監督：ボッリーニ。

    主審：チョンカ 

    警告：

    退場：

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