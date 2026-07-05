U-19欧州選手権、ウクライナ対イタリアのライブ中継

クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上、首位突破とスペイン回避には勝利が必要だ。

ボッリーニ監督は中盤にリベラリ、前線にイドリソウを再起用する見込み。対するウクライナは、前回セルビア戦で2得点を奪ったヴィタリー・グリウトが要注意人物だ。



