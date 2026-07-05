クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19代表はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上が必要だが、グループ首位となりグループAを全勝突破したスペインを避けるには勝利が必須だ。
ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。一方、ウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり、要注意だ。
クロアチアとの引き分けとセルビア戦勝利の後、イタリアU-19代表はグループB最終戦でウクライナと対戦する。準決勝進出には引き分け以上が必要だが、グループ首位となりグループAを全勝突破したスペインを避けるには勝利が必須だ。
ボッリーニ監督は中盤にウィアフェ、前線にイドリソウを起用し、リベラリはベンチスタート。一方、ウクライナにはエンポリ所属FWポポフがおり、要注意だ。
ウクライナU-19対イタリアU-19
得点者：
ウクライナU-19（4-2-3-1）：マルチェンコ；ココディニャク、シェスティウク、ディグティャル、マロフ；ソロカ、プリシュ；フベンコ、オリチェンコ、リュシン；ポポフ。監督：ミハイレンコ。
イタリアU19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ナタリ、ヴェルデ、マレロ；ウィアフェ、サラ、マンティーニ；コレッタ、イドリッソウ、エリモガレ。監督：ボッリーニ。
主審：チョンカ
警告：
退場：
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