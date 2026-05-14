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U-18チームがFAユースカップ決勝でライバルのマンチェスター・ユナイテッドを破り、ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティのアカデミーに「深く感銘を受けた」
グアルディオラ、アカデミーに根付くエリート精神を称賛
試合終了のホイッスルが鳴ると、グアルディオラ監督はすぐさまクラブ裏方の努力を称えた。若手を頻繁にトップ練習へ招くカタルーニャ出身の指揮官は、この勝利がクラブ首脳が描く長期ビジョンの証だと語った。
「FAユースカップを制したオリバー・ライス氏、スタッフ、選手たち、そしてアカデミー全員に祝福を送りたい」とグアルディオラは語った。「この優勝は、クラブが『勝利へのメンタリティ』を育み、トップ選手を輩出する力を示す好例だ。毎シーズン、CFAの才能に感銘を受ける。若手が我々とトレーニングする姿を見れば明らかだ。 この成果は今シーズンだけでなく、長年にわたる努力と献身に対する報いである。アカデミーの全員が喜びを分かち合えますように」
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ダービー劇のヒーロー、ヘスキー
試合は序盤から激戦。シティは終盤、試合を決める魔法のような瞬間を必要とした。フロイド・サンバの鮮やかなフリーキックで先制したが、ユナイテッドはゴッドウィル・クコンキのヘディングで同点とし、延長戦へ。
87分、個人技で決勝点を奪ったレイガン・ヘスキーがヒーローとなった。この若手ウインガーの一撃でシティは1986、2008、2020、2024年に続き5度目の優勝。ホームサポーターが熱狂した。
アカデミー所長が記念すべき瞬間を振り返る
アカデミーディレクターのトーマス・クルッケンは、FAユースカップがクラブの成長にとって直接的な目的ではないものの、依然として重要な指標だと述べ、グアルディオラ監督の考えに同意した。シティが3シーズン連続で決勝に進出したことは、プログラムの安定性を示していると評価した。
「FAユースカップ制覇は毎シーズン初めに私たちが設定する重要な目標の一つです。チームがトロフィーを掲げる瞬間は記念すべきものであり、アカデミー全員が誇りに思うべき成果です」とクルッケンは語った。「大会での成績は、FAユースカップがオリバー（グアルディオラ監督）、スタッフ、選手たちにとっていかに重要かを示しています。彼らは素晴らしいパフォーマンスを見せ、決勝という大舞台で結果を出すことの大切さを証明しました」
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歴史的な国内2冠を目指して
ジョイ・スタジアムは祝賀ムードに包まれたが、チームはすぐに次のタイトルへ視線を移した。U-18プレミアリーグ・ノースを制したシティは、5月22日にスタンフォード・ブリッジで行われる全国決勝へ備える。
クルッケン氏は「この成果はクラブ全員の献身的な努力なくしては成し得ませんでした。多くのスタッフが各年代で選手たちと連携し、彼らが優れた選手兼人間に成長できるよう最良の環境を整えてくれました。私はアカデミーを率い、シティで多くの才能と働けることを誇りに思います」と語った。