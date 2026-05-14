試合終了のホイッスルが鳴ると、グアルディオラ監督はすぐさまクラブ裏方の努力を称えた。若手を頻繁にトップ練習へ招くカタルーニャ出身の指揮官は、この勝利がクラブ首脳が描く長期ビジョンの証だと語った。

「FAユースカップを制したオリバー・ライス氏、スタッフ、選手たち、そしてアカデミー全員に祝福を送りたい」とグアルディオラは語った。「この優勝は、クラブが『勝利へのメンタリティ』を育み、トップ選手を輩出する力を示す好例だ。毎シーズン、CFAの才能に感銘を受ける。若手が我々とトレーニングする姿を見れば明らかだ。 この成果は今シーズンだけでなく、長年にわたる努力と献身に対する報いである。アカデミーの全員が喜びを分かち合えますように」



