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Hisako Higuchi Mitsubishi Electric Ladies Golf Tournament - Round OneGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

TOTOジャパンクラシック2026の結果速報・リーダーボード

TOTOジャパンクラシック2026の結果速報、リーダーボード。日本人ゴルファーの順位・ラウンド成績まとめ。

2026年11月5日(木)から8日(日)にかけて、女子ゴルフトーナメント「TOTOジャパンクラシック2026」が茨城県小美玉市の太平洋クラブ美野里コースで開催される。

本記事では、TOTOジャパンクラシック2026の結果速報や最新リーダーボードを紹介する。

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  • TOTOジャパンクラシック2026の結果速報・リーダーボード

    順位

    選手名

    スコア

    1

    2

    3

    4

    TOTAL

    1T

    河本 結

    -2

    30

    -

    -

    -

    30

    1T

    天本 ハルカ

    -2

    22

    -

    -

    -

    22

    1T

    藤本 愛菜

    -2

    18

    -

    -

    -

    18

    1T

    シャネッティ・ワナセン

    -2

    7

    -

    -

    -

    7

    5T

    リンディ・ダンカン

    -1

    35

    -

    -

    -

    35

    5T

    カルラ・テヘド

    -1

    31

    -

    -

    -

    31

    5T

    木戸 愛

    -1

    31

    -

    -

    -

    31

    5T

    金澤 志奈

    -1

    30

    -

    -

    -

    30

    5T

    安田 祐香

    -1

    30

    -

    -

    -

    30

    5T

    吉澤 柚月

    -1

    26

    -

    -

    -

    26

    5T

    菅 楓華

    -1

    26

    -

    -

    -

    26

    5T

    スヴィチャヤ・ヴィニチャイサム

    -1

    27

    -

    -

    -

    27

    5T

    小祝 さくら

    -1

    23

    -

    -

    -

    23

    5T

    カン・ミンジ

    -1

    23

    -

    -

    -

    23

    5T

    永井 花奈

    -1

    19

    -

    -

    -

    19

    5T

    ファン・ヨウミン

    -1

    19

    -

    -

    -

    19

    5T

    髙橋 彩華

    -1

    19

    -

    -

    -

    19

    5T

    パジャレー・アナナルカルン

    -1

    19

    -

    -

    -

    19

    5T

    吉田 優利

    -1

    15

    -

    -

    -

    15

    5T

    岩井 千怜

    -1

    15

    -

    -

    -

    15

    5T

    菅沼 菜々

    -1

    7

    -

    -

    -

    7

    5T

    小林 光希

    -1

    7

    -

    -

    -

    7

    5T

    荒木 優奈

    -1

    3

    -

    -

    -

    3

    24T

    髙野 愛姫

    E

    32

    -

    -

    -

    32

    24T

    ポリー・マック

    E

    32

    -

    -

    -

    32

    24T

    神谷 そら

    E

    28

    -

    -

    -

    28

    24T

    アナ・ベラツ

    E

    27

    -

    -

    -

    27

    24T

    佐藤 心結

    E

    28

    -

    -

    -

    28

    24T

    シュ・ウェイリン

    E

    24

    -

    -

    -

    24

    24T

    仲宗根 澄香

    E

    24

    -

    -

    -

    24

    24T

    ヤーリミ・ノー

    E

    20

    -

    -

    -

    20

    24T

    ウー・チャイェン

    E

    20

    -

    -

    -

    20

    24T

    ス・ビンジュ

    E

    16

    -

    -

    -

    16

    24T

    エンジェル・イン

    E

    13

    -

    -

    -

    13

    24T

    ハナ・グリーン

    E

    12

    -

    -

    -

    12

    24T

    原 英莉花

    E

    12

    -

    -

    -

    12

    24T

    倉林 紅

    E

    13

    -

    -

    -

    13

    24T

    アルピチャヤ・ユボル

    E

    7

    -

    -

    -

    7

    24T

    渋野 日向子

    E

    9

    -

    -

    -

    9

    24T

    アディティ・アショク

    E

    8

    -

    -

    -

    8

    24T

    桑木 志帆

    E

    9

    -

    -

    -

    9

    24T

    イ・ミヒャン

    E

    9

    -

    -

    -

    9

    24T

    古江 彩佳

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    岩井 明愛

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    イ・ミニョン

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    笠 りつ子

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    チョン・インジ

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    佐久間 朱莉

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    メラニー・グリーン

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    ミンジー・リー

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    畑岡 奈紗

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    24T

    山下 美夢有

    E

    4

    -

    -

    -

    4

    54T

    ペリーン・デラクール

    +1

    37

    -

    -

    -

    37

    54T

    ヤン・ジン

    +1

    32

    -

    -

    -

    32

    54T

    リウ・ユ

    +1

    33

    -

    -

    -

    33

    54T

    アレクサ・パノ

    +1

    25

    -

    -

    -

    25

    54T

    仲村 果乃

    +1

    21

    -

    -

    -

    21

    54T

    吉田 鈴

    +1

    21

    -

    -

    -

    21

    54T

    アンドレア・リー

    +1

    21

    -

    -

    -

    21

    54T

    宮澤 美咲

    +1

    21

    -

    -

    -

    21

    54T

    申ジエ

    +1

    17

    -

    -

    -

    17

    54T

    鈴木 愛

    +1

    14

    -

    -

    -

    14

    54T

    青木 瀬令奈

    +1

    9

    -

    -

    -

    9

    54T

    コ・ジンヨン

    +1

    5

    -

    -

    -

    5

    54T

    ローレン・ウォルシュ

    +1

    9

    -

    -

    -

    9

    67T

    マノン・デ・ロイ

    +2

    26

    -

    -

    -

    26

    67T

    劉 依一

    +2

    15

    -

    -

    -

    15

    69T

    政田 夢乃

    +3

    39

    -

    -

    -

    39

    69T

    ジーノ・ティティクル

    +3

    19

    -

    -

    -

    19

    U-NEXTがTOTOジャパンクラシック2026を独占生配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

  • TOTOジャパンクラシック2026の中継予定

    TOTOジャパンクラシック2026は、ネット配信『U-NEXT』で大会4日間をライブ配信する。国際映像はU-NEXT月額会員なら追加料金なしで視聴できる。日本人選手らを追う「日本勢徹底マークLIVE」はワールドゴルフパックの対象だ。

    テレビでは衛星放送『GAORA SPORTS』が4日間を中継。地上波『MBS・TBS系列』は11月7日(土)と8日(日)、衛星放送『ゴルフネットワーク』では両日の1番ホールを放送する。

    チャンネル

    形態

    放送・配信時間

    U-NEXT

    ネット

    11/5(木)11:00～
    11/6(金)11:00～
    11/7(土)11:30～
    11/8(日)11:00～

    GAORA SPORTS

    衛星放送

    11/5(木)12:00～15:00
    11/6(金)12:00～15:00
    11/7(土)11:00～13:30、19:00～20:30(録画)
    11/8(日)10:30～12:30、19:00～21:00(録画)

    MBS・TBS系列

    地上波

    11/7(土)14:00～15:24
    11/8(日)13:00～14:54

    ゴルフネットワーク

    衛星放送

    11/7(土)8:00～10:45
    11/8(日)7:15～10:00

    ※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび各中継局公式サイトよりご確認ください。

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  • TOTOジャパンクラシック2026のおすすめ視聴方法

    TOTOジャパンクラシック2026のおすすめ視聴方法

    toto japan u-nextU-NEXT

    TOTOジャパンクラシック2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026を含む見放題作品を視聴することができる。

    「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される500円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質500円引きとなる。

    U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

    1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
    2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
    3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

    U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

    1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
    2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
    3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
    4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
    5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
    TOTOジャパンクラシック2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

    U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

    ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供するプラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

    「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

    『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

    大会

    ワールドゴルフパック

    月額プラン

    PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)

    ×

    LPGAツアー(米国女子)

    ×

    マスターズゴルフ

    ×

    全米プロゴルフ選手権

    全米オープンゴルフ選手権

    全英オープンゴルフ選手権

    シェブロン選手権

    全米女子プロゴルフ選手権

    全米女子オープン

    エビアン選手権

    AIG全英女子オープン

    DPワールドツアー(欧州男子)

    ×

    LET(欧州女子)

    ×

    アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

    ×

    ニュージーランドオープン

    ×

    JLPGAツアー

    ×

    ステップ・アップ・ツアー

    ×

    TGL

    ×

    各海外ツアーの過去大会映像

    ×

    ※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

    U-NEXTワールドゴルフパック+月額プランで主要ゴルフ網羅！無料体験特典でお得に視聴加入はこちら

    ※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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