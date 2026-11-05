TOTOジャパンクラシック2026の結果速報・リーダーボード

2026年11月5日(木)から8日(日)にかけて、女子ゴルフトーナメント「TOTOジャパンクラシック2026」が茨城県小美玉市の太平洋クラブ美野里コースで開催される。
本記事では、TOTOジャパンクラシック2026の結果速報や最新リーダーボードを紹介する。
2026年11月5日(木)から8日(日)にかけて、女子ゴルフトーナメント「TOTOジャパンクラシック2026」が茨城県小美玉市の太平洋クラブ美野里コースで開催される。
本記事では、TOTOジャパンクラシック2026の結果速報や最新リーダーボードを紹介する。
順位
選手名
スコア
1
2
3
4
TOTAL
1T
河本 結
-2
30
-
-
-
30
1T
天本 ハルカ
-2
22
-
-
-
22
1T
藤本 愛菜
-2
18
-
-
-
18
1T
シャネッティ・ワナセン
-2
7
-
-
-
7
5T
リンディ・ダンカン
-1
35
-
-
-
35
5T
カルラ・テヘド
-1
31
-
-
-
31
5T
木戸 愛
-1
31
-
-
-
31
5T
金澤 志奈
-1
30
-
-
-
30
5T
安田 祐香
-1
30
-
-
-
30
5T
吉澤 柚月
-1
26
-
-
-
26
5T
菅 楓華
-1
26
-
-
-
26
5T
スヴィチャヤ・ヴィニチャイサム
-1
27
-
-
-
27
5T
小祝 さくら
-1
23
-
-
-
23
5T
カン・ミンジ
-1
23
-
-
-
23
5T
永井 花奈
-1
19
-
-
-
19
5T
ファン・ヨウミン
-1
19
-
-
-
19
5T
髙橋 彩華
-1
19
-
-
-
19
5T
パジャレー・アナナルカルン
-1
19
-
-
-
19
5T
吉田 優利
-1
15
-
-
-
15
5T
岩井 千怜
-1
15
-
-
-
15
5T
菅沼 菜々
-1
7
-
-
-
7
5T
小林 光希
-1
7
-
-
-
7
5T
荒木 優奈
-1
3
-
-
-
3
24T
髙野 愛姫
E
32
-
-
-
32
24T
ポリー・マック
E
32
-
-
-
32
24T
神谷 そら
E
28
-
-
-
28
24T
アナ・ベラツ
E
27
-
-
-
27
24T
佐藤 心結
E
28
-
-
-
28
24T
シュ・ウェイリン
E
24
-
-
-
24
24T
仲宗根 澄香
E
24
-
-
-
24
24T
ヤーリミ・ノー
E
20
-
-
-
20
24T
ウー・チャイェン
E
20
-
-
-
20
24T
ス・ビンジュ
E
16
-
-
-
16
24T
エンジェル・イン
E
13
-
-
-
13
24T
ハナ・グリーン
E
12
-
-
-
12
24T
原 英莉花
E
12
-
-
-
12
24T
倉林 紅
E
13
-
-
-
13
24T
アルピチャヤ・ユボル
E
7
-
-
-
7
24T
渋野 日向子
E
9
-
-
-
9
24T
アディティ・アショク
E
8
-
-
-
8
24T
桑木 志帆
E
9
-
-
-
9
24T
イ・ミヒャン
E
9
-
-
-
9
24T
古江 彩佳
E
4
-
-
-
4
24T
岩井 明愛
E
4
-
-
-
4
24T
イ・ミニョン
E
4
-
-
-
4
24T
笠 りつ子
E
4
-
-
-
4
24T
チョン・インジ
E
4
-
-
-
4
24T
佐久間 朱莉
E
4
-
-
-
4
24T
メラニー・グリーン
E
4
-
-
-
4
24T
ミンジー・リー
E
4
-
-
-
4
24T
畑岡 奈紗
E
4
-
-
-
4
24T
山下 美夢有
E
4
-
-
-
4
54T
ペリーン・デラクール
+1
37
-
-
-
37
54T
ヤン・ジン
+1
32
-
-
-
32
54T
リウ・ユ
+1
33
-
-
-
33
54T
アレクサ・パノ
+1
25
-
-
-
25
54T
仲村 果乃
+1
21
-
-
-
21
54T
吉田 鈴
+1
21
-
-
-
21
54T
アンドレア・リー
+1
21
-
-
-
21
54T
宮澤 美咲
+1
21
-
-
-
21
54T
申ジエ
+1
17
-
-
-
17
54T
鈴木 愛
+1
14
-
-
-
14
54T
青木 瀬令奈
+1
9
-
-
-
9
54T
コ・ジンヨン
+1
5
-
-
-
5
54T
ローレン・ウォルシュ
+1
9
-
-
-
9
67T
マノン・デ・ロイ
+2
26
-
-
-
26
67T
劉 依一
+2
15
-
-
-
15
69T
政田 夢乃
+3
39
-
-
-
39
69T
ジーノ・ティティクル
+3
19
-
-
-
19
TOTOジャパンクラシック2026は、ネット配信『U-NEXT』で大会4日間をライブ配信する。国際映像はU-NEXT月額会員なら追加料金なしで視聴できる。日本人選手らを追う「日本勢徹底マークLIVE」はワールドゴルフパックの対象だ。
テレビでは衛星放送『GAORA SPORTS』が4日間を中継。地上波『MBS・TBS系列』は11月7日(土)と8日(日)、衛星放送『ゴルフネットワーク』では両日の1番ホールを放送する。
チャンネル
形態
放送・配信時間
ネット
11/5(木)11:00～
衛星放送
11/5(木)12:00～15:00
MBS・TBS系列
地上波
11/7(土)14:00～15:24
ゴルフネットワーク
衛星放送
11/7(土)8:00～10:45
※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび各中継局公式サイトよりご確認ください。
TOTOジャパンクラシック2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される500円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質500円引きとなる。
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供するプラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
大会
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
〇
×
LPGAツアー(米国女子)
〇
×
マスターズゴルフ
×
〇
全米プロゴルフ選手権
〇
〇
全米オープンゴルフ選手権
〇
〇
全英オープンゴルフ選手権
〇
〇
シェブロン選手権
〇
〇
全米女子プロゴルフ選手権
〇
〇
全米女子オープン
〇
〇
エビアン選手権
〇
〇
AIG全英女子オープン
〇
〇
DPワールドツアー(欧州男子)
〇
×
LET(欧州女子)
〇
×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
〇
×
ニュージーランドオープン
〇
×
JLPGAツアー
×
〇
ステップ・アップ・ツアー
×
〇
TGL
〇
×
各海外ツアーの過去大会映像
〇
×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。
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