「TikTokだけじゃない」――アリシャ・レーマンが批判に反論し、コモからレスターへの移籍を決めた理由を説明

レーマンは、Instagramで1600万人、TikTokで1180万人のフォロワーを抱えるなど、オンライン上で絶大な人気を誇っている。その存在感ゆえに一部から批判も浴びていたが、レーマンは今回、反論した。

「時々、イライラすることもあります。私がどれほど努力しているか、人々は分かっていないんです」と彼女はBBCスポーツに語った。「みんな、私がただトレーニングをして、家に帰ってTikTokを作っているだけだと思っているけど、それは事実ではありません。 私は非常にプロ意識が高い。ピッチ上では常に全力を尽くし、最高になりたいと思っている。トレーニング後にデータを確認してベストを尽くせていなかったと感じたら、改善するために追加の練習を行う。人々がどう思おうと構わないが、私のすべての行動は、自分ができる限り最高の選手になることに集中している。」