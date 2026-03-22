Getty
翻訳者：
「TikTokだけじゃない」――アリシャ・レーマンが批判に反論し、コモからレスターへの移籍を決めた理由を説明
ソーシャルメディア上の思い込みに対する不満
レーマンは、Instagramで1600万人、TikTokで1180万人のフォロワーを抱えるなど、オンライン上で絶大な人気を誇っている。その存在感ゆえに一部から批判も浴びていたが、レーマンは今回、反論した。
「時々、イライラすることもあります。私がどれほど努力しているか、人々は分かっていないんです」と彼女はBBCスポーツに語った。「みんな、私がただトレーニングをして、家に帰ってTikTokを作っているだけだと思っているけど、それは事実ではありません。 私は非常にプロ意識が高い。ピッチ上では常に全力を尽くし、最高になりたいと思っている。トレーニング後にデータを確認してベストを尽くせていなかったと感じたら、改善するために追加の練習を行う。人々がどう思おうと構わないが、私のすべての行動は、自分ができる限り最高の選手になることに集中している。」
- Getty Images Sport
サッカーをやめたいという衝動に打ち勝つ
レスターのスター選手は、キャリアの初期に、そうした騒ぎのせいでサッカーから完全に離れてしまいかねなかったと認めた。「若い頃は、どう対処すればいいのかわからなかったから、その影響をより強く受けていました」と彼女は打ち明けた。「本当に悲しくなって、もうサッカーをやめてもいいかと母に尋ねたこともありました。サッカーは私が最も愛しているものであり、最も多くの時間を費やしてきたものです。 私はとてもよく休むし、毎日午後には眠る。トレーニングや試合の前に、プレーに影響するようなことは絶対にしない。それくらい真剣に考えているの。『あの子はサッカー選手じゃない』と言われると、私が実際にどれほどの努力をしているか、人々は分かっていない。でも今は大丈夫。自分の人生も周りの人たちも大好きだし、もうそんなことには動じないわ。」
彼女がなぜ急いでイギリスに戻ったのかを説明する
イタリアでの短い期間について、このフォワードは地中海からイースト・ミッドランズへ移った理由を率直に語った。「コモと長期契約を結んだのですが、1ヶ月経って、ここが気に入らないと気づき、イングランドに戻りたいと思ったのです」と彼女は説明した。以前、ウェストハム、エバートン、アストン・ヴィラで6年間プレーしていた彼女にとって、女子スーパーリーグには明らかに特別な魅力があったようだ。 「ここが大好きです。サッカーのレベルも高く、イングランドは私にとって故郷のような場所ですから」と彼女は述べ、トップリーグでの100試合以上の経験をこのリーグに還元したいという意欲を明らかにした。
- Getty Images Sport
パスムーア監督の下で生き残りをかけて戦う
残り5試合という厳しい残留争いの最中、彼女の意識は完全にチームをトップリーグに残留させることに注がれている。「今の状況は決して良いとは言えません」と彼女は認めた。「私たちは皆、最高のパフォーマンスを発揮し、WSLに残留できるよう全力を尽くしています。」 彼女を率いるリック・パスムーア監督は、この自己評価を全面的に支持し、彼女のたゆまぬ姿勢と、1月の加入以来チームにもたらしてきた好影響を称賛している。「彼女は素晴らしい」と監督は語った。「まさに理想的な選手だ――リーダーであり、プロフェッショナルだ。彼女はチーム内で誰よりも懸命に努力している。チームの成功を願い、試合に勝ちたいと強く望んでいる。」
広告