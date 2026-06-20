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The Athletic - トナリ争奪戦が勃発。デ・ゼルビ率いるトッテナムとマレスカ率いるマンチェスター・シティが激突。ニューカッスルの評価額と漏れた情報は？

サンドロ・トナーリ
移籍情報
ニューカッスル
トッテナム
マンチェスター・シティ

元ミランのMFは、プレミアリーグで最も獲得競争が激しい選手の一人だ

ロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムは、サンドロ・トナリの獲得に本腰を入れている。 ブレシアやミランでプレーした元MFは、クラブが猛烈に進める今夏の補強で主要ターゲットだ。すでにブライトンのオランダ人DFポール・ファン・エッケを約6000万ユーロで獲得。ウェストハムのMFマテウス・フェルナンデスも候補に挙げられている。今夏は多くの新戦力が加わる見込みだ。 中盤大幅な刷新が予想され、イタリア代表トンアリが中心となる見込みだ。

  • トッテナムが攻勢に出る

    ここ数日、サンドロ・トナリがニューカッスルでの3シーズン（110試合10ゴール）とカラバオ・カップ1回の優勝を経て、より高い目標を持つプレミアリーグクラブへの移籍に前向きだという噂が流れた。ポータルサイト『The Athletic』は、この2000年生まれの選手の将来に関する新たな情報を伝えた。 トッテナムが本命で、すでにニューカッスルと主力放出の初期交渉を進めている。トナリは2028年6月までの契約で、2023年にミランから6000万ユーロ＋ボーナスで加入。ニューカッスルは1億ユーロを要求だが、トッテナムは減額を模索している。

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  • シティもある

    ニューカッスルは、イタリア代表トナリを売却すればクラブ記録となる移籍金1億4500万ユーロ（リヴァプールへのイサク移籍）に迫る収入を得られると『The Athletic』が報じた。 マンチェスター・シティも、ティジャニ・レインダースの去就やロドリ、ニコ・ゴンサレスの将来を考慮しながら、トッテナムを凌ぐオファーをニューカッスルに提示する可能性があるとされる。デ・ゼルビ監督とマレスカ監督による争奪戦は、まだ序章だ。

  • ミランの収入はいくらなのか

    サンドロ・トナリはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている。彼がイングランドに再移籍すれば、ミランは経済的利益を得る可能性がある。マッテオ・モレッティの報道によると、ニューカッスル移籍時にはミランに再売却手数料は入らなかった。 一方、トッテナムやマンチェスター・シティへ移籍すれば、ミランは「連帯金」約100万ユーロを受け取るこれは選手育成に貢献したクラブに支払われる金額だ。