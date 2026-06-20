ロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムは、サンドロ・トナリの獲得に本腰を入れている。 ブレシアやミランでプレーした元MFは、クラブが猛烈に進める今夏の補強で主要ターゲットだ。すでにブライトンのオランダ人DFポール・ファン・エッケを約6000万ユーロで獲得。ウェストハムのMFマテウス・フェルナンデスも候補に挙げられている。今夏は多くの新戦力が加わる見込みだ。 中盤は大幅な刷新が予想され、イタリア代表トンアリが中心となる見込みだ。
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The Athletic - トナリ争奪戦が勃発。デ・ゼルビ率いるトッテナムとマレスカ率いるマンチェスター・シティが激突。ニューカッスルの評価額と漏れた情報は？
トッテナムが攻勢に出る
ここ数日、サンドロ・トナリがニューカッスルでの3シーズン（110試合10ゴール）とカラバオ・カップ1回の優勝を経て、より高い目標を持つプレミアリーグクラブへの移籍に前向きだという噂が流れた。ポータルサイト『The Athletic』は、この2000年生まれの選手の将来に関する新たな情報を伝えた。 トッテナムが本命で、すでにニューカッスルと主力放出の初期交渉を進めている。トナリは2028年6月までの契約で、2023年にミランから6000万ユーロ＋ボーナスで加入。ニューカッスルは1億ユーロを要求だが、トッテナムは減額を模索している。
シティもある
ニューカッスルは、イタリア代表トナリを売却すればクラブ記録となる移籍金1億4500万ユーロ（リヴァプールへのイサク移籍）に迫る収入を得られると『The Athletic』が報じた。 マンチェスター・シティも、ティジャニ・レインダースの去就やロドリ、ニコ・ゴンサレスの将来を考慮しながら、トッテナムを凌ぐオファーをニューカッスルに提示する可能性があるとされる。デ・ゼルビ監督とマレスカ監督による争奪戦は、まだ序章だ。
ミランの収入はいくらなのか
サンドロ・トナリはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている。彼がイングランドに再移籍すれば、ミランは経済的利益を得る可能性がある。マッテオ・モレッティの報道によると、ニューカッスル移籍時にはミランに再売却手数料は入らなかった。 一方、トッテナムやマンチェスター・シティへ移籍すれば、ミランは「連帯金」約100万ユーロを受け取る。これは、選手育成に貢献したクラブに支払われる金額だ。