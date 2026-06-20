The Athletic - トナリ争奪戦が勃発。デ・ゼルビ率いるトッテナムとマレスカ率いるマンチェスター・シティが激突。ニューカッスルの評価額と漏れた情報は？

ここ数日、サンドロ・トナリがニューカッスルでの3シーズン（110試合10ゴール）とカラバオ・カップ1回の優勝を経て、より高い目標を持つプレミアリーグクラブへの移籍に前向きだという噂が流れた。ポータルサイト『The Athletic』は、この2000年生まれの選手の将来に関する新たな情報を伝えた。 トッテナムが本命で、すでにニューカッスルと主力放出の初期交渉を進めている。トナリは2028年6月までの契約で、2023年にミランから6000万ユーロ＋ボーナスで加入。ニューカッスルは1億ユーロを要求だが、トッテナムは減額を模索している。