コートジボワール代表をめぐる突然の加速の裏には、レアルのフロレンティーノ・ペレス会長とその側近たちが、ビニシウス・ジュニオールとの契約延長交渉で目に見える前進を記録するうえで直面している大きな困難があるとみられる。現行契約は2027年6月30日に満了し、今季もブラジル人選手が残留した場合には、2500万ユーロのグロス年俸に加えて、多額のロイヤルティボーナスの支払いも盛り込まれている。フロレンティーノとしては当然、ビニシウスにとってスペインでの最後のシーズンとなる可能性がある1年のために「大枚をはたいた」うえ、その後に契約延長で合意できず、移籍金ゼロで失うという二重の痛手を避けたい考えだ。