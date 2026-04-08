『Streets Won’t Forget』：サッカー界を魅了した技巧派ドリブラー、ハテム・ベン・アルファ

「The Streets Won't Forget」では、卓越した才能を示しながらも頂点に届かなかった選手を毎週紹介する。今回は、ハテム・ベン・アルファにスポットライトを当てる。
ベン・アルファは、卓越した技術で「マラドーナやメッシに並ぶ才能」と称された。 才能はあったが、期待に応えられなかった。監督やチームメイトとの確執で、多くのクラブを転々とした。
「The Streets Won't Forget」では、卓越した才能を示しながらも頂点に届かなかった選手を毎週紹介する。今回は、ハテム・ベン・アルファにスポットライトを当てる。
ベン・アルファは、卓越した技術で「マラドーナやメッシに並ぶ才能」と称された。 才能はあったが、期待に応えられなかった。監督やチームメイトとの確執で、多くのクラブを転々とした。
ベン・アルファは1987年、パリ郊外クラマルで生まれた。チュニジアからフランスに移住した両親のもと育ち、12歳で才能を見出され、名門クレールフォンテーヌのアカデミーに入学した。
同アカデミーはパリ郊外の若き才能を発掘することに注力しており、ベン・アルファもその例外ではなかった。卓越したボール捌きで早くも運営陣の注目を集めた。 15歳のとき、彼を題材にしたドキュメンタリーで奔放な振る舞いが話題に。カメラの前で、後にアーセナルでプレーするアブ・ディアビと口論になった。
その後すぐU-17フランス代表で欧州制覇を達成し、サミル・ナスリやカリム・ベンゼマらとともに才能を示した。やがてオリンピック・リヨンにスカウトされ、数シーズン後にブレイクした。
17歳のとき、ベン・アルファはリヨンのトップチームでデビューし、21世紀のリーグ・アンでプレーした最初の10代選手の一人となった。 直後、クレールフォンテーヌ出身で同世代のベンゼマもリヨンに加わった。2人はクラブ内で「荒削りだが将来性豊かな才能」と注目された。
2人の若き才能を得てリヨンは宝を手に入れた。ベンゼマは幼少期から高い決定力と賢いポジショニングを示し、ベン・アルファはセンスと創造性あふれるドリブルで観衆を魅了した。
リーグ戦とCLで早期デビューながら、完全にブレークするのはもう少し先だった。当時、彼はレギュラーとして戦えるコンディションにないと判断されていた。
2007年、フロラン・マルダのチェルシー移籍でチャンスを得ると、彼は両手でそれを掴んだ。エネルギッシュで華やかなプレーで頭角を現し、07-08シーズンは43試合8得点をマーク。リヨンをリーグ・アン制覇に導いた。 チャンピオンズリーグでも8試合に出場し、リヨンはベスト16に進出したが、マンチェスター・ユナイテッドに阻まれた。
ドリブルで次々と相手を抜き去る姿は圧巻だった。 しかし、対人関係のトラブルが多く、リヨンの絶対的スターになることはできなかった。4年間で4連覇に貢献した後、対立からライバルであるマルセイユへ移籍した。
3シーズンで91試合に出場し15得点12アシストを記録したが、2シーズン目は結果が出ず、3年目のディディエ・デシャン体制下ではわずか2試合の出場に終わった。 最初の2シーズンは多くの試合に出場したが、決定力に欠けた。ディディエ・デシャンが率いた3年目はわずか2試合の出場にとどまり、チームプランから外れた彼は新天地を求めることになった。
リヨンで出場機会を増やしたベン・アルファは、トップ選手としての才能を示した。そのため、レイモン・ドメネクが20歳の彼をフランス代表に招集したのは当然だった。 2006年W杯決勝でジダンがマテラッツィに頭突きをして退場、チームは敗れた。フランス代表は未来を示す新戦力が必要だった。
彼はフェロー諸島戦で途中出場し、デビュー戦で即座に得点を挙げた。その後スペイン戦など4試合に出場し、エクアドル戦では先発して2-0の勝利に貢献した。 しかしその後は出場機会が減り、2008年の欧州選手権代表にも選ばれなかった。
再び代表に連続招集されたのは2012年EURO直前で、本大会のメンバーにも選ばれた。しかし、欧州の舞台での夢はすぐに悪夢となった。 グループリーグ最終戦のスウェーデン戦で途中交代させられたことに怒り、ブラン監督に帰国を要求。さらにロッカールームで私用電話をしたことで監督の怒りを買い、準々決勝スペイン戦ではベンチを温めた。試合は0-2で敗れた。
その後、イングランドとドイツとの親善試合を経て代表から退いた。
フランスでプレーした後、ベン・アルファはマルセイユからニューカッスル・ユナイテッドへレンタル移籍した。 イングランドでも好スタートを切ると、そのプレーで人々を魅了した。クリス・ヒューストン監督の下でデビューし、プレミアリーグ初先発の試合で決勝点をマーク。相手ゴールから30mの地点でウェイン・ラウトリッジからボールを受け取った。 一瞬ためらいを見せつつ左足に持ち替えたかと思えば、右上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。この弾丸ゴールでマグパイズはエバートンを1-0で下した。
しかし2試合目、マンチェスター・シティのナイジェル・デ・ヨングとの競り合いで脚を骨折し、残りのシーズンを全休した。それでもニューカッスルは600万ユーロで完全移籍で獲得。セント・ジェームズ・パークに久々の才能が舞い降りた。
2011-12シーズン前にも足首を痛めたが、復帰すると再び卓越したテクニックで得点を重ねた。FAカップでブラックバーンを2-1で破った試合での一撃はプスカシュ賞候補に選ばれた。
キャリア最高のゴールは2012年4月9日のボルトン戦で生まれた。自陣でボールを拾ったベン・アルファは、単独で敵陣へ突進した。 ヨハン・カバエからのパスを受けると、支持脚を後ろに回しサム・リケッツをかわし、センセーショナルなドリブルを開始した。 まだ距離があったが、もう一人のマークを振り切りペナルティエリアへ。中央をドリブルで突破し、最後の2人を鮮やかにかわした。 GKと1対1になっても冷静に腕の間を抜き、ネットを揺らした。
これらの活躍でベン・アルファはサポーターに熱狂的に愛された。 一部にはクラブの新たな野望を象徴する存在だったが、成功は訪れなかった。練習では卓越したテクニックでチームメイトを魅了したが、規律の欠如と自己中心的な態度が反感を買った。 練習を頻繁に欠席し全力を見せなかったため、チームメイトはパーデュー監督に彼の起用見合わせを要求。監督は『The Athletic』に「彼は要求が高く、選手たちの信頼は徐々に低下していた」と語った。 チームが機能していたシステムに合わなくなっていた。起用しても以前のような効果は得られず、守備を怠りポジション取りも間違えるため失点につながり始めた。私自身も彼との間で問題を抱えていた」
結局彼は2軍に降格し、その後ハル・シティへレンタル移籍したが、スティーブ・ブルース監督と対立。マンチェスター・ユナイテッド戦では前半で交代するなど、期待に応えられなかった。 9試合目で10試合目はなく、レンタル期間は早期に終了した。
その後、ベン・アルファはニース、PSG、スタッド・レンヌ、レアル・バリャドリード、ボルドー、リールなどでプレーした。時折、少年時代にパリの路上で見せた才能の片鱗を闪かせることもあった。だが、多くは不安定で精彩を欠いた。
その刺激的なプレースタイルと試合を決める能力は、ミシェル・プラティニからディエゴ・マラドーナと比較され、ほかにもリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同列に挙げられた。ティエリ・アンリも「並外れた才能」と称賛した。
ボルドーの監督ジャン＝ルイ・ガセは「ベン・アルファは創造力に富む天才」と称え、チームメイトたちは「怪物」「驚異的」「ほぼ無敵」と畏れた。
天性の才能を持つベン・アルファは、その資質があれば元チームメイトのベンゼマのように成功できたはずだ。しかし彼は独自の道を歩み、2024年に現役を引退した。