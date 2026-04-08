『Streets Won’t Forget』：サッカー界を魅了した技巧派ドリブラー、ハテム・ベン・アルファ

フランスでプレーした後、ベン・アルファはマルセイユからニューカッスル・ユナイテッドへレンタル移籍した。 イングランドでも好スタートを切ると、そのプレーで人々を魅了した。クリス・ヒューストン監督の下でデビューし、プレミアリーグ初先発の試合で決勝点をマーク。相手ゴールから30mの地点でウェイン・ラウトリッジからボールを受け取った。 一瞬ためらいを見せつつ左足に持ち替えたかと思えば、右上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。この弾丸ゴールでマグパイズはエバートンを1-0で下した。

しかし2試合目、マンチェスター・シティのナイジェル・デ・ヨングとの競り合いで脚を骨折し、残りのシーズンを全休した。それでもニューカッスルは600万ユーロで完全移籍で獲得。セント・ジェームズ・パークに久々の才能が舞い降りた。

2011-12シーズン前にも足首を痛めたが、復帰すると再び卓越したテクニックで得点を重ねた。FAカップでブラックバーンを2-1で破った試合での一撃はプスカシュ賞候補に選ばれた。

キャリア最高のゴールは2012年4月9日のボルトン戦で生まれた。自陣でボールを拾ったベン・アルファは、単独で敵陣へ突進した。 ヨハン・カバエからのパスを受けると、支持脚を後ろに回しサム・リケッツをかわし、センセーショナルなドリブルを開始した。 まだ距離があったが、もう一人のマークを振り切りペナルティエリアへ。中央をドリブルで突破し、最後の2人を鮮やかにかわした。 GKと1対1になっても冷静に腕の間を抜き、ネットを揺らした。

これらの活躍でベン・アルファはサポーターに熱狂的に愛された。 一部にはクラブの新たな野望を象徴する存在だったが、成功は訪れなかった。練習では卓越したテクニックでチームメイトを魅了したが、規律の欠如と自己中心的な態度が反感を買った。 練習を頻繁に欠席し全力を見せなかったため、チームメイトはパーデュー監督に彼の起用見合わせを要求。監督は『The Athletic』に「彼は要求が高く、選手たちの信頼は徐々に低下していた」と語った。 チームが機能していたシステムに合わなくなっていた。起用しても以前のような効果は得られず、守備を怠りポジション取りも間違えるため失点につながり始めた。私自身も彼との間で問題を抱えていた」

結局彼は2軍に降格し、その後ハル・シティへレンタル移籍したが、スティーブ・ブルース監督と対立。マンチェスター・ユナイテッド戦では前半で交代するなど、期待に応えられなかった。 9試合目で10試合目はなく、レンタル期間は早期に終了した。