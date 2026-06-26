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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

Sportmediaset - ミラン、本拠地で移籍市場に関する会議：カルディナーレ氏と新経営陣が出席

ACミラン
移籍情報

カサ・ミランで移籍市場を議論するサミットが開かれ、新センターフォワードの獲得から話し合いが始まった。

Sportmediaset』は「カサ・ミランで移籍市場に関するサミット：ジェリー・カルディナーレも出席」と報じた。今朝ミラン本部でアメリカ人オーナーと新経営陣会合を開き移籍市場の方針議論した。


「リヴァプール・モデル」にならってスリムな経営体制を採用したカルディナーレ氏はアモリム監督率いる新時代においてクラブの意思決定に深く関与する方針だ。その証拠に、新シーズンの計画を話し合う本日会議にレッドバード代表が参加した。


  • クラブCEOのマッシモ・カルヴェッリ氏、選手獲得担当ディレクターのヘンドリック・アルムシュタット氏、フットボール・インテリジェンス担当ディレクターのボビー・ガーディナー氏、スカウト部門責任者のドナート・ロモンテ氏が同席した。議論の中心は移籍市場の戦略で、特にストライカー獲得（最優先はゴンサロ・ラモス）など複数の課題が話し合われた。


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