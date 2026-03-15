SportMediaset – インテル大激怒：エデルソンによるダンフリーズへのファウルで再びPKの要求、その場面

そのプレーの中で、ペナルティエリア内においてエデルソンとダムフリーズの間にもう一つ疑わしい接触があった。スカルヴィーニとフラッテージの接触の後、ボールはピッチの外へと飛び出し、まだエリア内にあったところで、ブラジル人選手とオランダ人選手がボールを奪い合い、肩を並べて競り合った末、前者が左足を広げて相手を倒してしまった。 この場面でも、マンガニエロ主審はファウルを宣告せず、VARによる確認の指示もなかった。したがって、これはインテルを納得させない新たな疑わしい判定となった。

2つのPKの可能性があり、いずれも1つのチームに認められなかった。 インテルに関わるこの出来事は奇妙だが、決して前例のないことではない。今シーズンの別のケースを思い起こせばよい。その時は、逆にミランが不利益を被ったのだ。今シーズンのセリエAの序盤、より正確には9月中旬のミラン対ボローニャ戦に遡る。その試合では、同じプレーの中でロッソネリとンクンクに対して2つのペナルティキックの可能性があったが、いずれも認められなかった。