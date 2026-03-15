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SportMediaset – インテル大激怒：エデルソンによるダンフリーズへのファウルで再びPKの要求、その場面

インテル対アタランタの試合をめぐる論争が依然として続いている。3件目の物議を醸す場面があったようだ。

インテル対アタランタの試合終盤は様々な出来事が起こったまずはアタランタの同点ゴールに対する抗議、続いてスカルヴィーニフラッテージの接触から生まれたとされるPKの判定に対する抗議が続いた。主審のマンガニエッロは、どちらのケースについても介入すべき状況ではなかったと判断したが、インテル側は、あまり注目されなかった別のプレーについても抗議を続けている

  • SportMediasetの報道によると、インテルを最も激怒させたのは、ダンリーズに対するファウル疑惑よりも、フラッテージに対するPKの判定が見送られたことだった。スカルヴィーニとの接触について、AIA（イタリアサッカー連盟）は審判団の判定を誤りだったと判断しており、次回の「Open VAR」でもその理由を説明する見込みだしかし、この場面において、ネラッズーリは2つ目のPKの可能性についても抗議している

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  • そのプレーの中で、ペナルティエリア内においてエデルソンとダムフリーズの間にもう一つ疑わしい接触があった。スカルヴィーニとフラッテージの接触の後、ボールはピッチの外へと飛び出し、まだエリア内にあったところで、ブラジル人選手とオランダ人選手がボールを奪い合い、肩を並べて競り合った末、前者が左足を広げて相手を倒してしまった。 この場面でも、マンガニエロ主審はファウルを宣告せず、VARによる確認の指示もなかった。したがって、これはインテルを納得させない新たな疑わしい判定となった。

    2つのPKの可能性があり、いずれも1つのチームに認められなかった。 インテルに関わるこの出来事は奇妙だが、決して前例のないことではない。今シーズンの別のケースを思い起こせばよいその時は、逆にミランが不利益を被ったのだ。今シーズンのセリエAの序盤、より正確には9月中旬のミラン対ボローニャ戦に遡る。その試合では、同じプレーの中でロッソネリとンクンクに対して2つのペナルティキックの可能性があったがいずれも認められなかった。

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