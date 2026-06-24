Sportitalia - ミランがベンフィカのリチャード・リオスに最初の打診。2025年のローマの獲得は失敗、ナポリも関心。

移籍市場の行方を探る中、Sportitaliaによると、ACミランと新任の強化担当ディレクター、ヘンドリック・アルムシュタット氏は戦力強化の可能性を探り始めている。 そのひとつがポルトガルのベンフィカで、同クラブに所属する2000年生まれのコロンビア人MFリチャード・リオスは、ヨーロッパ1年目のシーズンに満足していないという。45試合で8ゴール6アシストを記録し、昨夏にはローマからもオファーを受けた元パルメイラス選手だが、新たな活躍の場を求めて移籍の可能性を否定していない。