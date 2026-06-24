ミランの移籍市場は still 始まっていない。ジェリー・カルディナーレとズラタン・イブラヒモビッチが新監督ルーベン・アモリムを支えるスタッフ選びに時間をかけ、ライバルより出遅れた。 この数日、アモリンはマイニャンやラビオら主軸に電話し、新戦術を説明し、彼らの軸としての役割を再確認した。同時に、補強も期待している。
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Sportitalia - ミランがベンフィカのリチャード・リオスに最初の打診。2025年のローマの獲得は失敗、ナポリも関心。
ポルトガルでの目撃情報
移籍市場の行方を探る中、Sportitaliaによると、ACミランと新任の強化担当ディレクター、ヘンドリック・アルムシュタット氏は戦力強化の可能性を探り始めている。 そのひとつがポルトガルのベンフィカで、同クラブに所属する2000年生まれのコロンビア人MFリチャード・リオスは、ヨーロッパ1年目のシーズンに満足していないという。45試合で8ゴール6アシストを記録し、昨夏にはローマからもオファーを受けた元パルメイラス選手だが、新たな活躍の場を求めて移籍の可能性を否定していない。
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Sportitaliaによると、ミランは彼の状況を探り、最初の打診を行った。イタリア移籍の意向やベンフィカの条件を把握するため、非公式に接触している。ベンフィカは1年前、パルメイラスから約2700万ユーロで獲得し、2030年6月までの契約を結んでいる。 アトレティコ・マドリード、ボーンマス、ナポリも関心を示している。