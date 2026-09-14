ジェリー・カルディナーレは、彼のミランだけで大きな夢を見ているわけではない。ミランのトップはクラブを再び偉大な存在にしたいと繰り返し言葉にしている一方で、Sportitaliaによれば、自身の投資ファンドレッドバード・キャピタルズの国際サッカー界における影響力をさらに拡大させることも考えているという。
そして、トゥールーズとミランの後、次の一手はサウジアラビアになる可能性があり、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルを視野に入れている。
ジェリー・カルディナーレは、彼のミランだけで大きな夢を見ているわけではない。ミランのトップはクラブを再び偉大な存在にしたいと繰り返し言葉にしている一方で、Sportitaliaによれば、自身の投資ファンドレッドバード・キャピタルズの国際サッカー界における影響力をさらに拡大させることも考えているという。
そして、トゥールーズとミランの後、次の一手はサウジアラビアになる可能性があり、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルを視野に入れている。
『Sportitalia』によると、ここ数日、仲介者を介した予備的かつ間接的な接触が行われ、レッドバード・キャピタルズがアル・ナスルのオーナーシップに参画、または買収する可能性の実現性を探ったという。
このアメリカ人オーナーが目指しているのは、すでにミランとトゥールーズで進めている複数クラブ保有モデルを拡大することだ。 ただ、アラブのクラブに関するこの案件は現時点で簡単に進められる状況にはなく、合意にはまだ遠いため、他の可能性も検討される可能性は排除されていない。
昨年までサウジリーグのビッグ4を保有していたPIFは、少なくとも4クラブのうち2クラブについて、以前から出口戦略を検討してきた。その中にはアル・ナスルも含まれている。この観点から、将来的に潜在的な出資者や買い手の参入も促し得るよう、財務を整えるプロジェクトが始動した。
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