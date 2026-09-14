ジェリー・カルディナーレは、彼のミランだけで大きな夢を見ているわけではない。ミランのトップはクラブを再び偉大な存在にしたいと繰り返し言葉にしている一方で、Sportitaliaによれば、自身の投資ファンドレッドバード・キャピタルズの国際サッカー界における影響力をさらに拡大させることも考えているという。

そして、トゥールーズとミランの後、次の一手はサウジアラビアになる可能性があり、クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルを視野に入れている。



