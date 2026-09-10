ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会2026の結果速報・リーダーボード｜山下美夢有、桑木志帆ら日本人選手の成績は？

9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。
本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の最新結果速報をはじめ、リーダーボード、各選手のスコアや順位を随時紹介する。
9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。
本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の最新結果速報をはじめ、リーダーボード、各選手のスコアや順位を随時紹介する。
「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」2026年大会は、9月10日(木)に第1ラウンドが行われた。
第1ラウンド終了時点では、サイ ペイインが7アンダーの65で単独首位。1打差の6アンダーで永井花奈が2位、5アンダーの勝みなみが3位につけている。桑木志帆、皆吉愛寿香、稲垣那奈子は4アンダーで4位タイとなった。
また、畑岡奈紗と河本結は2アンダーの8位タイ。吉田優利と山下美夢有は1アンダーの13位タイで初日を終えている。
順位
選手
スコア
R1
R2
R3
R4
TOTAL
1
サイ ペイイン
-7
65
－
－
－
65
2
永井 花奈
-6
66
－
－
－
66
3
勝 みなみ
-5
67
－
－
－
67
T4
桑木 志帆
-4
68
－
－
－
68
T4
皆吉 愛寿香
-4
68
－
－
－
68
T4
稲垣 那奈子
-4
68
－
－
－
68
7
吉澤 柚月
-3
69
－
－
－
69
T8
ウー チャイェン
-2
70
－
－
－
70
T8
大須賀 望
-2
70
－
－
－
70
T8
仲村 果乃
-2
70
－
－
－
70
T8
畑岡 奈紗
-2
70
－
－
－
70
T8
河本 結
-2
70
－
－
－
70
T13
池ヶ谷 瑠菜
-1
71
－
－
－
71
T13
吉田 優利
-1
71
－
－
－
71
T13
山下 美夢有
-1
71
－
－
－
71
T13
神谷 桃歌
-1
71
－
－
－
71
T13
藤本 愛菜
-1
71
－
－
－
71
T13
川﨑 春花
-1
71
－
－
－
71
T13
森井 あやめ
-1
71
－
－
－
71
T13
鳥居 さくら
-1
71
－
－
－
71
T21
平塚 新夢
0
72
－
－
－
72
T21
蛭田 みな美
0
72
－
－
－
72
T21
菅沼 菜々
0
72
－
－
－
72
T21
竹田 麗央
0
72
－
－
－
72
T21
テレサ・ルー
0
72
－
－
－
72
T21
藤田 かれん
0
72
－
－
－
72
T21
一ノ瀬 優希
0
72
－
－
－
72
T21
平岡 瑠依
0
72
－
－
－
72
T21
三ヶ島 かな
0
72
－
－
－
72
T21
吉﨑 マーナ
0
72
－
－
－
72
T21
渡邉 彩香
0
72
－
－
－
72
T21
大出 瑞月
0
72
－
－
－
72
T21
吉田 鈴
0
72
－
－
－
72
T21
キム アリム
0
72
－
－
－
72
T21
山城 奈々
0
72
－
－
－
72
T36
吉本 ここね
+1
73
－
－
－
73
T36
神谷 そら
+1
73
－
－
－
73
T36
菅 楓華
+1
73
－
－
－
73
T36
岡山 絵里
+1
73
－
－
－
73
T36
馬場 咲希
+1
73
－
－
－
73
T36
古江 彩佳
+1
73
－
－
－
73
T36
佐藤 心結
+1
73
－
－
－
73
T36
六車 日那乃
+1
73
－
－
－
73
T36
髙木 優奈
+1
73
－
－
－
73
T36
吉川 桃
+1
73
－
－
－
73
T36
堀 琴音
+1
73
－
－
－
73
T36
仲宗根 澄香
+1
73
－
－
－
73
T36
青木 瀬令奈
+1
73
－
－
－
73
T36
岩井 千怜
+1
73
－
－
－
73
T36
髙野 愛姫
+1
73
－
－
－
73
T36
福田 萌維
+1
73
－
－
－
73
T36
原 英莉花
+1
73
－
－
－
73
T53
辻 梨恵
+2
74
－
－
－
74
T53
浜崎 未来
+2
74
－
－
－
74
T53
倉林 紅
+2
74
－
－
－
74
T53
阿部 未悠
+2
74
－
－
－
74
T53
木戸 愛
+2
74
－
－
－
74
T53
金澤 志奈
+2
74
－
－
－
74
T53
髙橋 彩華
+2
74
－
－
－
74
T53
川岸 史果
+2
74
－
－
－
74
T53
福田 真未
+2
74
－
－
－
74
T53
高橋 しずく
+2
74
－
－
－
74
T53
福山 恵梨
+2
74
－
－
－
74
T53
鈴木 愛
+2
74
－
－
－
74
T53
小祝 さくら
+2
74
－
－
－
74
T53
イ ミニョン
+2
74
－
－
－
74
T53
大久保 柚季
+2
74
－
－
－
74
T53
中澤 瑠来
+2
74
－
－
－
74
T69
エイミー・コガ
+3
75
－
－
－
75
T69
高田 菜桜
+3
75
－
－
－
75
T69
山内 日菜子
+3
75
－
－
－
75
T69
岩井 明愛
+3
75
－
－
－
75
T69
申 ジエ
+3
75
－
－
－
75
T69
安田 祐香
+3
75
－
－
－
75
T69
藤田 さいき
+3
75
－
－
－
75
T69
青木 香奈子
+3
75
－
－
－
75
T69
常 文恵
+3
75
－
－
－
75
T69
野澤 真央
+3
75
－
－
－
75
T69
山下 心暖
+3
75
－
－
－
75
T69
肥後 莉音
+3
75
－
－
－
75
T69
荒川 怜郁
+3
75
－
－
－
75
T69
寺岡 沙弥香
+3
75
－
－
－
75
T69
森田 遥
+3
75
－
－
－
75
T69
脇元 華
+3
75
－
－
－
75
T69
山路 晶
+3
75
－
－
－
75
T69
宮澤 美咲
+3
75
－
－
－
75
T69
佐久間 朱莉
+3
75
－
－
－
75
T69
髙久 みなみ
+3
75
－
－
－
75
T89
P.サイパン
+4
76
－
－
－
76
T89
内田 ことこ
+4
76
－
－
－
76
T89
小林 光希
+4
76
－
－
－
76
T89
荒木 優奈
+4
76
－
－
－
76
T89
泉田 琴菜
+4
76
－
－
－
76
T89
尾関 彩美悠
+4
76
－
－
－
76
T89
ささき しょうこ
+4
76
－
－
－
76
T89
櫻井 心那
+4
76
－
－
－
76
T89
天本 ハルカ
+4
76
－
－
－
76
T89
下川 めぐみ
+4
76
－
－
－
76
T89
横峯 さくら
+4
76
－
－
－
76
T100
ｼｬｰﾏﾝ・ｻﾝﾃｨﾜｯﾄﾀﾅﾎﾟﾝ
+5
77
－
－
－
77
T100
李 知姫
+5
77
－
－
－
77
T100
有村 智恵
+5
77
－
－
－
77
T100
加藤 麗奈
+5
77
－
－
－
77
T100
上野 菜々子
+5
77
－
－
－
77
T100
前多 愛
+5
77
－
－
－
77
T100
金田 久美子
+5
77
－
－
－
77
T100
全 美貞
+5
77
－
－
－
77
T100
沖 せいら
+5
77
－
－
－
77
T100
奥山 純菜
+5
77
－
－
－
77
T110
伊藤 愛華
+6
78
－
－
－
78
T110
稲見 萌寧
+6
78
－
－
－
78
T110
永峰 咲希
+6
78
－
－
－
78
T110
入谷 響
+6
78
－
－
－
78
T110
穴井 詩
+6
78
－
－
－
78
T110
権藤 可恋
+6
78
－
－
－
78
T110
大山 志保
+6
78
－
－
－
78
T110
都 玲華
+6
78
－
－
－
78
T110
政田 夢乃
+6
78
－
－
－
78
T119
山本 景子
+7
79
－
－
－
79
T119
福田 侑子
+7
79
－
－
－
79
T119
植竹 希望
+7
79
－
－
－
79
T119
安田 彩乃
+7
79
－
－
－
79
T119
但馬 友
+7
79
－
－
－
79
T119
後藤 未有
+7
79
－
－
－
79
T125
中村 心
+8
80
－
－
－
80
T125
ペ ソンウ
+8
80
－
－
－
80
T125
大里 桃子
+8
80
－
－
－
80
T125
笠 りつ子
+8
80
－
－
－
80
T125
宅島 美香
+8
80
－
－
－
80
130
田村 萌来美
+9
81
－
－
－
81
131
セキ ユウティン
+11
83
－
－
－
83
132
高村 亜紀
+14
86
－
－
－
86
チャンネル
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