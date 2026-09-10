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NITORI LADIES - Round OneGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会2026の結果速報・リーダーボード｜山下美夢有、桑木志帆ら日本人選手の成績は？

ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会2026の結果速報、リーダーボード。山下美夢有、桑木志帆らのラウンド成績まとめ。

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9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。

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本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の最新結果速報をはじめ、リーダーボード、各選手のスコアや順位を随時紹介する。

  • ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会2026 結果速報・リーダーボード

    「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」2026年大会は、9月10日(木)に第1ラウンドが行われた。

    第1ラウンド終了時点では、サイ ペイインが7アンダーの65で単独首位。1打差の6アンダーで永井花奈が2位、5アンダーの勝みなみが3位につけている。桑木志帆、皆吉愛寿香、稲垣那奈子は4アンダーで4位タイとなった。

    また、畑岡奈紗と河本結は2アンダーの8位タイ。吉田優利と山下美夢有は1アンダーの13位タイで初日を終えている。

    順位

    選手

    スコア

    R1

    R2

    R3

    R4

    TOTAL

    1

    サイ ペイイン

    -7

    65

    65

    2

    永井 花奈

    -6

    66

    66

    3

    勝 みなみ

    -5

    67

    67

    T4

    桑木 志帆

    -4

    68

    68

    T4

    皆吉 愛寿香

    -4

    68

    68

    T4

    稲垣 那奈子

    -4

    68

    68

    7

    吉澤 柚月

    -3

    69

    69

    T8

    ウー チャイェン

    -2

    70

    70

    T8

    大須賀 望

    -2

    70

    70

    T8

    仲村 果乃

    -2

    70

    70

    T8

    畑岡 奈紗

    -2

    70

    70

    T8

    河本 結

    -2

    70

    70

    T13

    池ヶ谷 瑠菜

    -1

    71

    71

    T13

    吉田 優利

    -1

    71

    71

    T13

    山下 美夢有

    -1

    71

    71

    T13

    神谷 桃歌

    -1

    71

    71

    T13

    藤本 愛菜

    -1

    71

    71

    T13

    川﨑 春花

    -1

    71

    71

    T13

    森井 あやめ

    -1

    71

    71

    T13

    鳥居 さくら

    -1

    71

    71

    T21

    平塚 新夢

    0

    72

    72

    T21

    蛭田 みな美

    0

    72

    72

    T21

    菅沼 菜々

    0

    72

    72

    T21

    竹田 麗央

    0

    72

    72

    T21

    テレサ・ルー

    0

    72

    72

    T21

    藤田 かれん

    0

    72

    72

    T21

    一ノ瀬 優希

    0

    72

    72

    T21

    平岡 瑠依

    0

    72

    72

    T21

    三ヶ島 かな

    0

    72

    72

    T21

    吉﨑 マーナ

    0

    72

    72

    T21

    渡邉 彩香

    0

    72

    72

    T21

    大出 瑞月

    0

    72

    72

    T21

    吉田 鈴

    0

    72

    72

    T21

    キム アリム

    0

    72

    72

    T21

    山城 奈々

    0

    72

    72

    T36

    吉本 ここね

    +1

    73

    73

    T36

    神谷 そら

    +1

    73

    73

    T36

    菅 楓華

    +1

    73

    73

    T36

    岡山 絵里

    +1

    73

    73

    T36

    馬場 咲希

    +1

    73

    73

    T36

    古江 彩佳

    +1

    73

    73

    T36

    佐藤 心結

    +1

    73

    73

    T36

    六車 日那乃

    +1

    73

    73

    T36

    髙木 優奈

    +1

    73

    73

    T36

    吉川 桃

    +1

    73

    73

    T36

    堀 琴音

    +1

    73

    73

    T36

    仲宗根 澄香

    +1

    73

    73

    T36

    青木 瀬令奈

    +1

    73

    73

    T36

    岩井 千怜

    +1

    73

    73

    T36

    髙野 愛姫

    +1

    73

    73

    T36

    福田 萌維

    +1

    73

    73

    T36

    原 英莉花

    +1

    73

    73

    T53

    辻 梨恵

    +2

    74

    74

    T53

    浜崎 未来

    +2

    74

    74

    T53

    倉林 紅

    +2

    74

    74

    T53

    阿部 未悠

    +2

    74

    74

    T53

    木戸 愛

    +2

    74

    74

    T53

    金澤 志奈

    +2

    74

    74

    T53

    髙橋 彩華

    +2

    74

    74

    T53

    川岸 史果

    +2

    74

    74

    T53

    福田 真未

    +2

    74

    74

    T53

    高橋 しずく

    +2

    74

    74

    T53

    福山 恵梨

    +2

    74

    74

    T53

    鈴木 愛

    +2

    74

    74

    T53

    小祝 さくら

    +2

    74

    74

    T53

    イ ミニョン

    +2

    74

    74

    T53

    大久保 柚季

    +2

    74

    74

    T53

    中澤 瑠来

    +2

    74

    74

    T69

    エイミー・コガ

    +3

    75

    75

    T69

    高田 菜桜

    +3

    75

    75

    T69

    山内 日菜子

    +3

    75

    75

    T69

    岩井 明愛

    +3

    75

    75

    T69

    申 ジエ

    +3

    75

    75

    T69

    安田 祐香

    +3

    75

    75

    T69

    藤田 さいき

    +3

    75

    75

    T69

    青木 香奈子

    +3

    75

    75

    T69

    常 文恵

    +3

    75

    75

    T69

    野澤 真央

    +3

    75

    75

    T69

    山下 心暖

    +3

    75

    75

    T69

    肥後 莉音

    +3

    75

    75

    T69

    荒川 怜郁

    +3

    75

    75

    T69

    寺岡 沙弥香

    +3

    75

    75

    T69

    森田 遥

    +3

    75

    75

    T69

    脇元 華

    +3

    75

    75

    T69

    山路 晶

    +3

    75

    75

    T69

    宮澤 美咲

    +3

    75

    75

    T69

    佐久間 朱莉

    +3

    75

    75

    T69

    髙久 みなみ

    +3

    75

    75

    T89

    P.サイパン

    +4

    76

    76

    T89

    内田 ことこ

    +4

    76

    76

    T89

    小林 光希

    +4

    76

    76

    T89

    荒木 優奈

    +4

    76

    76

    T89

    泉田 琴菜

    +4

    76

    76

    T89

    尾関 彩美悠

    +4

    76

    76

    T89

    ささき しょうこ

    +4

    76

    76

    T89

    櫻井 心那

    +4

    76

    76

    T89

    天本 ハルカ

    +4

    76

    76

    T89

    下川 めぐみ

    +4

    76

    76

    T89

    横峯 さくら

    +4

    76

    76

    T100

    ｼｬｰﾏﾝ・ｻﾝﾃｨﾜｯﾄﾀﾅﾎﾟﾝ

    +5

    77

    77

    T100

    李 知姫

    +5

    77

    77

    T100

    有村 智恵

    +5

    77

    77

    T100

    加藤 麗奈

    +5

    77

    77

    T100

    上野 菜々子

    +5

    77

    77

    T100

    前多 愛

    +5

    77

    77

    T100

    金田 久美子

    +5

    77

    77

    T100

    全 美貞

    +5

    77

    77

    T100

    沖 せいら

    +5

    77

    77

    T100

    奥山 純菜

    +5

    77

    77

    T110

    伊藤 愛華

    +6

    78

    78

    T110

    稲見 萌寧

    +6

    78

    78

    T110

    永峰 咲希

    +6

    78

    78

    T110

    入谷 響

    +6

    78

    78

    T110

    穴井 詩

    +6

    78

    78

    T110

    権藤 可恋

    +6

    78

    78

    T110

    大山 志保

    +6

    78

    78

    T110

    都 玲華

    +6

    78

    78

    T110

    政田 夢乃

    +6

    78

    78

    T119

    山本 景子

    +7

    79

    79

    T119

    福田 侑子

    +7

    79

    79

    T119

    植竹 希望

    +7

    79

    79

    T119

    安田 彩乃

    +7

    79

    79

    T119

    但馬 友

    +7

    79

    79

    T119

    後藤 未有

    +7

    79

    79

    T125

    中村 心

    +8

    80

    80

    T125

    ペ ソンウ

    +8

    80

    80

    T125

    大里 桃子

    +8

    80

    80

    T125

    笠 りつ子

    +8

    80

    80

    T125

    宅島 美香

    +8

    80

    80

    130

    田村 萌来美

    +9

    81

    81

    131

    セキ ユウティン

    +11

    83

    83

    132

    高村 亜紀

    +14

    86

    86

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  • ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会2026の中継予定

    ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜テレビ放送・ネット配信予定

    チャンネル

    放送・配信時間

    形態

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    • 【9/10(木)】6:40~18:00(LIVE)
    • 【9/11(金)】6:40~18:00(LIVE)
    • 【9/12(土)】7:00~13:45(LIVE)
    • 【9/13(日)】7:00~14:00(LIVE)※表彰式終了まで

    ネット

    朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット

    • 【9/12(土)】15:00~16:25(録画)
    • 【9/13(日)】14:00~15:55(録画)

    地上波

    スカイA

    • 【9/10(木)】11:15~15:30(LIVE)
    • 【9/11(金)】11:15~15:30(LIVE)
    • 【9/12(土)】7:00~12:00(LIVE)
    • 【9/13(日)】7:00~12:00(LIVE)

    CS

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