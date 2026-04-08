Sokitoがサッカー界に新風を吹き込む：世界で最も環境に配慮したサッカーシューズメーカーが、同社の「Scudetta」に斬新なアプローチを取り入れた

50%以上が再生素材の「Sokito」は、スピードブーツに新たな快適性ををもたらします。オリジナルと同じ基本構造を維持しつつ「BioTech」素材を採用し、軽さと反応性を保ちながら、バターのように柔らかな履き心地を実現しました。

一体成型のアッパーは継ぎ目がなく、均一なフィット感で圧迫感を軽減します。