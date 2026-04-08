Sokito
翻訳者：
Sokitoがサッカー界に新風を吹き込む：世界で最も環境に配慮したサッカーシューズメーカーが、同社の「Scudetta」に斬新なアプローチを取り入れた
快適さを重視
50%以上が再生素材の「Sokito」は、スピードブーツに新たな快適性ををもたらします。オリジナルと同じ基本構造を維持しつつ「BioTech」素材を採用し、軽さと反応性を保ちながら、バターのように柔らかな履き心地を実現しました。
一体成型のアッパーは継ぎ目がなく、均一なフィット感で圧迫感を軽減します。
- Sokito
自然からインスピレーションを得て
「Scudetta」は刷新記念に新色を採用しました。カメレオンや両生類、陽光に輝くエメラルドから着想を得た虹色エメラルドカラーは、環境配慮で業界をリードするブランドアイデンティティにふさわしいです。
ソキト創設者のジェイク・ハーディは「『BioTouch Emerald』はデザイン、性能、サステナビリティで新たな一歩を踏み出す画期的なモデルだ」と語った。
50%が再生素材
Sokitoの基本理念に基づき、このブーツは50%以上が再生素材です。靴ひもは100%再生ペットボトル、アウトソールは89%がヒマシ油の種子由来です。
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会員制クラブ
このシューズは、チェルシーの主将ミリー・ブライト、MLSのディアンドレ・イェドリンやアシュリー・ウェストウッドなど、選りすぐりの選手やソキトの投資家たちがピッチで着用しています。今後もさらに多くの選手が加わる予定です。
「Sokito Scudetta BioTouch Emerald」は現在、sokito.comおよび一部販売店で販売中です。