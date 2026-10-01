以前から「アービトロポリ」と呼ばれてきたこの事案は、過去2シーズンの審判部門上層部の他のメンバーとともに元審判 नियुक्त責任者のジャンルカ・ロッキが関与したものだったが、一般司法のレベルだけでなく、スポーツ司法のレベルでも結論は出ず、不問に終わった。





容疑はスポーツ詐欺への共謀だったが、Sky Sportによれば、FIGCの検察は捜査を打ち切ることを選び、元審判の潔白を認めた。



