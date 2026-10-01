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ライブ
Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

Sky：審判問題、FIGC検察はロッキに関する調査を打ち切りへ

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「アービトロポリ」と呼ばれた件をめぐる調査は、結局何の成果もなく終わった。

以前から「アービトロポリ」と呼ばれてきたこの事案は、過去2シーズンの審判部門上層部の他のメンバーとともに元審判 नियुक्त責任者のジャンルカ・ロッキが関与したものだったが、一般司法のレベルだけでなく、スポーツ司法のレベルでも結論は出ず、不問に終わった。


容疑はスポーツ詐欺への共謀だったが、Sky Sportによれば、FIGCの検察は捜査を打ち切ることを選び、元審判の潔白を認めた。


  • モンツァ検察の方針に従う

    Sky Sportによると、FIGCの連邦検察庁は、通常司法に関してモンツァ共和国検察が示した方針に沿ったという。とりわけ、2024-2025シーズン中にリッソーネのVARルームで起きた「ノック」の件については、同検察が刑事事件の打ち切りを求めていた。

  • スポーツ面のアーカイブ化

    その結果、FIGCの検察総局は、スポーツ司法の場でもロッキが提出した不起訴申立てを受け入れることを選び、事実上この件を終結させた。

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