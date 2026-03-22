『ビルト』紙の報道によると、この33歳の選手は、最近の不振にもかかわらず、フランクフルトでもう1年プレーを続ける決意を固めたという。
翻訳者：
SGEのアルベルト・リエラ監督が意図的にメンバーから外したにもかかわらず！マリオ・ゲッツェとアイントラハト・フランクフルトをめぐる意外な展開
日曜日の05戦（1-2）において、ゲッツェはアルベルト・リエラ監督によって、意外にも20人の登録メンバーに選出されなかった。怪我があったわけではなく、このミッドフィールダーは体調も万全で、即戦力として起用可能だったとされる。そのため、彼はリエラ監督の決定に極めて驚いた様子だったという。
土曜日の夜、スポーツ部門の責任者マルクス・クローシェはZDFのスポーツ番組『ZDF-Sportstudio』に出演し、質問に答えたが、ゲッツェがメンバーから外された正確な理由については語ろうとしなかった。「私が今、試合日のメンバーについてコメントするとは思わないでしょう」とSGEのトップは述べ、さらに「マリオは私たちにとって極めて重要な選手です。ピッチの上でも、ピッチの外でも」と付け加えた。
- Getty Images
ゲッツェとフランクフルトの交渉はすでにかなり進んでいるのか？
『Bild』紙の情報によると、アイントラハト、ゲッツェ、そして彼の代理人であるフォルカー・シュトゥルートの間の交渉は、今度の代表戦中断期間中に契約締結に至るほど進展しているという。33歳のゲッツェは、フランクフルトとの契約が今シーズン終了まで残っている。
リエラ監督就任後の最初の数試合では、ゲッツェは定位置を確保していた。2014年ワールドカップ優勝メンバーである彼は、リエラ監督のデビュー戦となったユニオン・ベルリン戦（1-1）をはじめ、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦（3-0）やSCフライブルク戦（2-0）といったホームでの勝利でも先発メンバーに名を連ねていた。しかし、マインツ戦での敗戦に先立つFCザンクト・パウリ戦 （0-0）と1.FCハイデハイム（1-0）の2試合では、90分間ベンチに留まった。
マリオ・ゲッツェ：キャリアにおける所属クラブ
期間
クラブ
2010年から2013年
BVB
2013年～2016年
FCバイエルン・ミュンヘン
2016年～2020年
BVB
2020年～2022年
PSVアイントホーフェン
2022年～現在
アイントラハト・フランクフルト