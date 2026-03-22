SGEのアルベルト・リエラ監督が意図的にメンバーから外したにもかかわらず！マリオ・ゲッツェとアイントラハト・フランクフルトをめぐる意外な展開

日曜日の05戦（1-2）において、ゲッツェはアルベルト・リエラ監督によって、意外にも20人の登録メンバーに選出されなかった。怪我があったわけではなく、このミッドフィールダーは体調も万全で、即戦力として起用可能だったとされる。そのため、彼はリエラ監督の決定に極めて驚いた様子だったという。

土曜日の夜、スポーツ部門の責任者マルクス・クローシェはZDFのスポーツ番組『ZDF-Sportstudio』に出演し、質問に答えたが、ゲッツェがメンバーから外された正確な理由については語ろうとしなかった。「私が今、試合日のメンバーについてコメントするとは思わないでしょう」とSGEのトップは述べ、さらに「マリオは私たちにとって極めて重要な選手です。ピッチの上でも、ピッチの外でも」と付け加えた。