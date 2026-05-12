SCフライブルクで12年間監督を務めたクリスチャン・シュトライヒ氏（60）が、新たな挑戦としてZDFのサッカーW杯解説者に就任した。同局は火曜日に発表した。大会は6月11日から7月19日まで、米国・メキシコ・カナダで開催される。
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SCフライブルクで12年間過ごし、新たな職へ。クリスティアン・シュトライヒが劇的に復帰。
メキシコ対南アフリカ戦が行われる当日、シュトライヒ氏はベルリンのW杯スタジオに登場し、カトリン・ミュラー＝ホーエンシュタイン氏とヨッヘン・ブライヤー氏と共に自身の見解を述べる予定だ。
「新しい役割を楽しみにしており、集中して準備したい」とシュトライヒはZDFの発表で語った。 目標は「各チームの戦術を視聴者が理解しやすく納得できる形で解説すること」だ。ZDFスポーツ局長のヨルク・ポラスは「明快な言葉で知られる特別なタイプの監督」と彼を評した。
ZDFはARDとともに計30試合を放送する。解説には2014年優勝メンバーのペル・メルテザッカーとクリストフ・クラマー、女性監督フリーデリケ・クロンプ、審判解説のトルステン・キンホーファーもいる。
特に6月20日のドイツ代表vsコートジボワール戦では実況を担当する。シュトライヒは2012～2024年までSCフライブルクを率い、その熱血指導で全国にファンを持つ。