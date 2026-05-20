ザ・サン紙：「VILL IT BE ― ウナイ・エメリがまたもタイトルを獲得、一方『ヴィランズ』はヨーロッパカップの王者に」

『テレグラフ』紙：「ヴィラがヨーロッパリーグ制し、ウィリアム王子が見守る中30年ぶり戴冠。」

ザ・タイムズ紙：「アストン・ヴィラは、イングランド勢最上位で欧州決勝を制した。ティエレマンスとブエンディアのゴールで44年ぶりの欧州タイトルを獲得し、エメリ監督がまたも手腕を示した。」

デイリー・メール紙：「王室も祝福。ウィリアム王子は、イスタンブールでヨーロッパリーグを制し30年ぶりのタイトルを獲得した愛するヴィラに喜びを隠せなかった。」