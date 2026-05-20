SCフライブルクはアストン・ヴィラとの決勝で0－3と完敗し、ほとんどチャンスを作れなかった。国際メディアはヨーロッパリーグ5度目の制覇を果たしたヴィラのウナイ・エメリ監督を称賛すると同時に、フライブルクサポーターの熱狂も高く評価した。
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SCフライブルクが圧巻の強さで絶賛されている。ヨーロッパリーグで5得点を挙げたチームを率いるウナイ・エメリ監督は、メディアから「王」と称えられている。
ザ・サン紙：「VILL IT BE ― ウナイ・エメリがまたもタイトルを獲得、一方『ヴィランズ』はヨーロッパカップの王者に」
『テレグラフ』紙：「ヴィラがヨーロッパリーグ制し、ウィリアム王子が見守る中30年ぶり戴冠。」
ザ・タイムズ紙：「アストン・ヴィラは、イングランド勢最上位で欧州決勝を制した。ティエレマンスとブエンディアのゴールで44年ぶりの欧州タイトルを獲得し、エメリ監督がまたも手腕を示した。」
デイリー・メール紙：「王室も祝福。ウィリアム王子は、イスタンブールでヨーロッパリーグを制し30年ぶりのタイトルを獲得した愛するヴィラに喜びを隠せなかった。」
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SCフライブルクは、ヨーロッパリーグ決勝でアストン・ヴィラに「スタンドからしか対抗できない」。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』：カップ戦の王者が帰ってきた。 イスタンブールで行われた決勝でフライブルクを3－0で下し、ヨーロッパリーグを制した。エメリはこれで通算5度目の同大会制覇。
コリエーレ・デロ・スポルト：「ヨーロッパリーグの幕が下り、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラが優勝。イスタンブールのベシクタシュ・パークは英国の歓喜に包まれ、ティエレマンス、ブエンディア、ロジャースのゴールで一方的な試合となった。イタリア人選手ヴィンチェンツォ・グリフォを擁するフライブルクには勝ち目なかった。」
レキップ紙：「フライブルクには高すぎるハードルだった。水曜のイスタンブールでクラブ史上初の欧州決勝に臨んだが、アストン・ヴィラと“魔術師”エメリに挑めたのはスタンドからだけだった。」
マルカ紙：「エメリはセビージャで3度、ビジャレアルで1度制した… 今夜もウィリアム王子の目の前でフライブルクを3－0で下し、自身5冠を達成。1982年の欧州制覇以来、アストン・ヴィラを再び頂点に導いた。」