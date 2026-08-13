ジャイスレが引き継いだスカッドは、注目度の高い退団が相次いだことを受け、早急なてこ入れが必要な状況にある。エディ・ハウはすでに選手層の薄さと経験不足を指摘していたが、キーラン・トリッピアー、エミル・クラフト、マット・ターゲットの退団により、その問題はサイドバックでさらに深刻化している。現時点でニューカッスルは、この夏ここまでトップレベルのサイドバックを1人も加えていない。

ジャイスレのタインサイド到着には長期的な期待が集まっている一方、当面の成功は、彼の高強度なプレッシングスタイルに見合う迅速な補強にかかっている。デディッチが加われば、この夏のニューカッスルにとって6人目の新戦力となり、GKエウェン・ジャウエン、ルーカス・ホルニチェク、MFアラジ・バンバ、ショーン・ステウル、そしてウインガーのバズマナ・トゥーレに続く加入となる。また、20歳を超える選手としては2人目となる。