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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

SB危機は解決するのか？ ニューカッスル、プレミアリーグ開幕戦リヴァプール戦を前にベンフィカのアマル・デディッチ獲得へ動く

ニューカッスル
アマル・デディッチ
ベンフィカ
リガポルトガル
プレミアリーグ

ニューカッスル・ユナイテッドは、守備陣の負傷危機への対応を急ぐ中、ベンフィカのフルバック、アマル・デディッチをセント・ジェームズ・パークに迎える緊急補強に動いている。プレミアリーグ開幕戦のリヴァプール戦が目前に迫る中、ニューカッスルは、このボスニア・ヘルツェゴビナ代表が経験ある選択肢不足を即座に解消する存在になることを期待している。

  • 守備陣の出場可能選手不足という危機への対応

    『The Athletic』によると、ニューカッスル・ユナイテッドは、負傷者の続出と主力の退団で大きく戦力が削がれているチームを補強するため、デディッチ獲得に向けて積極的に動いている。23歳のSBには5000万ユーロ（4270万ポンド）の契約解除条項があるものの、実際にはそれを大きく下回る金額で合意に至るとの見方が広がっている。

    今月前半に就任したマティアス・ヤイスレは、このボスニア人選手を自身の初補強にしたい考えだ。デディッチをFCリーフェリングとレッドブル・ザルツブルクの両方で指導した経験があるドイツ人指揮官は、両者の既存の関係が、このSBのチームへの順応を早める重要な要素になると見ている。

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  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプール開幕戦に向けた緊急補強

    この移籍のタイミングはニューカッスルにとって極めて重要だ。8月23日にプレミアリーグ開幕戦でリヴァプールとの厳しい一戦を控える中、コンディションが整ったシニアの右SBを欠いているためである。ティノ・リブラメントは6月の軽度のふくらはぎ手術後も離脱が続いており、ルイス・マイリーも脚の骨折からの回復途上で、なおフィットネスを高めている段階にある。

    ベンフィカとの合意が間に合えば、デディッチはそのままリヴァプール戦で先発メンバーに入る見通しだ。リブラメントの復帰は月末までずれ込むとみられており、このボスニア人DFはいきなりセント・ジェームズ・パークで大一番に臨むことになる。

  • ヤイスレが明白な必要性を指摘

    ジャイスレが引き継いだスカッドは、注目度の高い退団が相次いだことを受け、早急なてこ入れが必要な状況にある。エディ・ハウはすでに選手層の薄さと経験不足を指摘していたが、キーラン・トリッピアー、エミル・クラフト、マット・ターゲットの退団により、その問題はサイドバックでさらに深刻化している。現時点でニューカッスルは、この夏ここまでトップレベルのサイドバックを1人も加えていない。

    ジャイスレのタインサイド到着には長期的な期待が集まっている一方、当面の成功は、彼の高強度なプレッシングスタイルに見合う迅速な補強にかかっている。デディッチが加われば、この夏のニューカッスルにとって6人目の新戦力となり、GKエウェン・ジャウエン、ルーカス・ホルニチェク、MFアラジ・バンバ、ショーン・ステウル、そしてウインガーのバズマナ・トゥーレに続く加入となる。また、20歳を超える選手としては2人目となる。

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    セント・ジェームズ・パークでの実績を持つ、優勝請負人

    デディッチはマルセイユでのレンタル移籍を経て、2025年夏にベンフィカへ加入した。ボスニア人DFはすでに実績を持っており、2022-23シーズンにはレッドブル・ザルツブルクでオーストリア・ブンデスリーガ制覇を経験。さらに2025年にはベンフィカでスーペルタッサ・カンディド・デ・オリベイラも獲得している。

    このオーストリア生まれのDFは、昨季のチャンピオンズリーグでベンフィカが0-3で敗れたセント・ジェームズ・パークで厳しい一夜を過ごし、アンソニー・ゴードンに繰り返し攻略された。それでもニューカッスルは、ジャイスレの指導の下で彼が今後も成長を続け、新たな高みに到達すると考えている。

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