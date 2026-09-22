RMCスポール：テュラムがジダン率いるフランス代表に招集されなかった理由　インテルでも解決すべき2つの問題がある

同フランスメディアによれば、ジダンの決断の背景には実際のところ2つの理由がある。まず前述の通り、デシャン監督の招集メンバーに何らかの変化を加えたいという考えがある。トゥラムは、そのデシャンにとって絶対的な信頼を置く存在だった。

そしてもう1つは、実はインテルにも関わる問題だ。ジダンはトゥラムについて、ゴール前での出来不出来の波が大きすぎると見ており、高い得点力を示す時期と、著しく精彩を欠く時期が交互に訪れている。その結果、代表では32試合で3ゴールという得点率にとどまっている。

さらに現在のリーグ・アンでは、レンヌのエステバン・ルポール（5試合3得点）が台頭しており、偶然ではなくクレールフォンテーヌでその代役として招集された。