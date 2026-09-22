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Emanuele Tramacere
翻訳者：

RMCスポール：テュラムがジダン率いるフランス代表に招集されなかった理由　インテルでも解決すべき2つの問題がある

インテル
マルクス・テュラム
フランス

フランスでは確信を持って報じられている。テュラムはジダンの招集外を予想していなかったが、その決断には2つの理由がある。

優勝候補として臨んだ前回ワールドカップで4位に終わる失望を振り切り、フランスはディディエ・デシャンに別れを告げ、ジネディーヌ・ジダン新体制の新たなサイクルを正式にスタートさせた。

今回の長い中断期間に向けた新たな招集メンバーで下された最初の選択は、前体制との明確な決別もあって、すでに議論を呼んでいる。そして、予想外のものも含まれるその落選者の中には、インテルのFWマルクス・テュラムも入っている。

  • 予想外の招集外

    フランスのRMC Sportによると、「ティクス」の落選は、何よりもまず選手本人にとって予想外のものだった。長く加わってきたグループから外れるとは考えていなかったという。

    これは、例えばサリバやチュアメニのケースとは異なる判断だ。前者は負傷中で、後者はレアル・マドリーで最高のコンディションから遠い。一方で、インテルのFWは完全にプレー可能な状態にある。

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  • 2つの問題、1つはインテルにも関係する

    同フランスメディアによれば、ジダンの決断の背景には実際のところ2つの理由がある。まず前述の通り、デシャン監督の招集メンバーに何らかの変化を加えたいという考えがある。トゥラムは、そのデシャンにとって絶対的な信頼を置く存在だった。

    そしてもう1つは、実はインテルにも関わる問題だ。ジダンはトゥラムについて、ゴール前での出来不出来の波が大きすぎると見ており、高い得点力を示す時期と、著しく精彩を欠く時期が交互に訪れている。その結果、代表では32試合で3ゴールという得点率にとどまっている。

    さらに現在のリーグ・アンでは、レンヌのエステバン・ルポール（5試合3得点）が台頭しており、偶然ではなくクレールフォンテーヌでその代役として招集された。



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