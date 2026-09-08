この長期的なコミットメントは、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国で行われた2026年ワールドカップに出場したレオパーズにとって印象的な夏を経て表明されたものだ。同アフリカ勢はグループステージを突破し、その後決勝トーナメントでイングランドに敗れて大会を去った。この歴史的な大会での躍進が、今後の予選に向けてライプツィヒ所属MFの代表への忠誠を確保する決定打となった。