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RBライプツィヒMFエゼキエル・バンズジが国際舞台での将来をオランダではなくDRコンゴに託す
MFが代表変更を完了
ライプツィヒのMFバンズジは、『Voetbal International』の報道によると、代表キャリアの将来を正式にDRコンゴに託すことを決断した。21歳の同選手はこれまでオランダの各年代別代表でプレーし、ヨング・オラニェでは5試合に出場していた。3月にはコンゴ民主共和国代表の監督から打診を受けていたものの、その時点ではオランダU-21代表での活動に集中し続けることを選んでいた。
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ワールドカップでの戦いぶりが印象づける
この長期的なコミットメントは、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国で行われた2026年ワールドカップに出場したレオパーズにとって印象的な夏を経て表明されたものだ。同アフリカ勢はグループステージを突破し、その後決勝トーナメントでイングランドに敗れて大会を去った。この歴史的な大会での躍進が、今後の予選に向けてライプツィヒ所属MFの代表への忠誠を確保する決定打となった。
クラブでのキャリアは成長を示している
ズワインドレヒト生まれのMFはNACブレダの下部組織で育ち、その後はベルギーのOHルーヴェンで成長を続けた。2025年夏に2030年6月までの契約でドイツへ移籍すると、バンズジはデビューシーズンにブンデスリーガで24試合に出場し、DFBポカールでも2得点を記録。今季はリーグ戦2試合ともに先発出場しており、8月22日のアイントラハト・トリーアに6-0で勝利したカップ戦でもゴールを決めている。
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今後の日程でライプツィヒを試す
マルティン・デミチェリス監督率いるチームは、すぐに欧州での戦いへと意識を切り替え、9月10日木曜日に行われるチャンピオンズリーグ初戦でコモと対戦するため敵地へ向かう。イタリアから戻った後、ライプツィヒは3日後にホームでハンブルクと対戦し、ブンデスリーガでの戦いを再開する。この過密日程をどう乗り切るかが、今後数日におけるバンズジにとってクラブでの最大の課題となる。
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