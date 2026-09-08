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ライブ
imago-sport-1082259310.jpgSOPA Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

RBライプツィヒMFエゼキエル・バンズジが国際舞台での将来をオランダではなくDRコンゴに託す

エゼキエル・バンズジ
コンゴ民主共和国
オランダ
RBライプツィヒ
ブンデスリーガ

RBライプツィヒのMFエゼキエル・バンズジは、国際舞台での代表選択を変更し、A代表ではオランダではなくDRコンゴを選ぶことを決断した。ドイツで2030年まで契約を結ぶ21歳の元ヨング・オラニェのスターは、2026年ワールドカップでの同国の印象的な戦いぶりを受け、長期的な将来をこのアフリカの国に託すことを選んだ。

  • MFが代表変更を完了

    ライプツィヒのMFバンズジは、『Voetbal International』の報道によると、代表キャリアの将来を正式にDRコンゴに託すことを決断した。21歳の同選手はこれまでオランダの各年代別代表でプレーし、ヨング・オラニェでは5試合に出場していた。3月にはコンゴ民主共和国代表の監督から打診を受けていたものの、その時点ではオランダU-21代表での活動に集中し続けることを選んでいた。

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    ワールドカップでの戦いぶりが印象づける

    この長期的なコミットメントは、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国で行われた2026年ワールドカップに出場したレオパーズにとって印象的な夏を経て表明されたものだ。同アフリカ勢はグループステージを突破し、その後決勝トーナメントでイングランドに敗れて大会を去った。この歴史的な大会での躍進が、今後の予選に向けてライプツィヒ所属MFの代表への忠誠を確保する決定打となった。

  • クラブでのキャリアは成長を示している

    ズワインドレヒト生まれのMFはNACブレダの下部組織で育ち、その後はベルギーのOHルーヴェンで成長を続けた。2025年夏に2030年6月までの契約でドイツへ移籍すると、バンズジはデビューシーズンにブンデスリーガで24試合に出場し、DFBポカールでも2得点を記録。今季はリーグ戦2試合ともに先発出場しており、8月22日のアイントラハト・トリーアに6-0で勝利したカップ戦でもゴールを決めている。

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    今後の日程でライプツィヒを試す

    マルティン・デミチェリス監督率いるチームは、すぐに欧州での戦いへと意識を切り替え、9月10日木曜日に行われるチャンピオンズリーグ初戦でコモと対戦するため敵地へ向かう。イタリアから戻った後、ライプツィヒは3日後にホームでハンブルクと対戦し、ブンデスリーガでの戦いを再開する。この過密日程をどう乗り切るかが、今後数日におけるバンズジにとってクラブでの最大の課題となる。