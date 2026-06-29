RBライプツィヒの幹部は、夏の移籍が間近と報じられているにもかかわらず、ヤン・ディオマンデのPSG加入を否定した。

レガネスから無名に近い若手として加入した彼は、すぐにブンデスリーガのスターになった。適応力が突出しているため、1シーズンで移籍するという噂が絶えなかった。

ブンデスリーガで12ゴール8アシストを記録し、クリストフ・バウムガルトナーを除けばチーム最多の数字を残した。1対1の勝率は55％で、技術とフィジカルの高さを示している。

1ヶ月前、来季も残留するか尋ねられた19歳の彼は『キッカー』誌にこう語った。「今は考えていません。ライプツィヒと契約があり、ここでプレーすることを楽しんでいます。でも将来は分かりません。誰もが野心を持っています。私の夢は、可能な限り最高レベルでプレーすることです。」