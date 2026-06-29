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RBライプツィヒの幹部は、夏の移籍が間近と報じられているにもかかわらず、ヤン・ディオマンデのPSG加入を否定した。
ライプツィヒ、ディオマンデの去就で強硬姿勢を継続
ライプツィヒは、パリ・サンジェルマンが強く興味を示している19歳ディオマンデを今夏放出しない方針だ。スポーツディレクターのマルセル・シェーファー氏は「来季も残留」と明言した。
『ビルト』紙の取材に、シェーファー氏は「ヤン・ディオマンデは来年もRBライプツィヒでプレーする。その方針は揺るがない」と断言した。
同氏は、ディオマンデが将来より大きな舞台へ進むことを認めつつ、今はその時ではないと明言した。「ディオマンデが次のステップへ進む時が来るだろう。だが、今年は違う」
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コートジボワールの新星、移籍金は未定
10代選手への評価は、1年前にスペイン2部レガネスから2000万ユーロで移籍して以来、急上昇している。その活躍は圧巻で、移籍市場前半にはリヴァプールが提示した1億ユーロのオファーをライプツィヒが拒否したと報じられた。シェーファー氏によると、クラブは現時点で同選手に「財政的な下限」すら設定していないという。
むしろクラブは長期契約の維持を目指しており、2030年まで続く現行契約を見直して大幅な条件改善を検討している。この措置は、彼が欧州屈指の若手有望株であることを示し、海外からの関心を遮断するのが目的だ。
PSGとの合意と想定されるレンタル移籍の形態
フットメルカートが「ディオマンデはPSGと個人合意済み」と報じても、ライプツィヒは動かない。PSGとライプツィヒの協議はあったが、首脳陣は圧力を意に介さない。ミンツラフ監査役会長は4月、売却に消極的な姿勢を示していた。
当時ミンツラフ氏は「私がスポーツディレクターなら、まだ1シーズンも在籍していないこの若手をどんな金額でも売却しない」と語った。ただし、独創的な解決策があれば移籍が完全に不可能というわけではない。 その一案として、PSGが今夏ディオマンデを獲得し、1年間ライプツィヒにレンタルする案が浮上している。これは2017年にナビー・ケイタをリヴァプールへ売却した際、ライプツィヒが採用した戦略と同じである。
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スペイン2部リーグからの急成長
レガネスから無名に近い若手として加入した彼は、すぐにブンデスリーガのスターになった。適応力が突出しているため、1シーズンで移籍するという噂が絶えなかった。
ブンデスリーガで12ゴール8アシストを記録し、クリストフ・バウムガルトナーを除けばチーム最多の数字を残した。1対1の勝率は55％で、技術とフィジカルの高さを示している。
1ヶ月前、来季も残留するか尋ねられた19歳の彼は『キッカー』誌にこう語った。「今は考えていません。ライプツィヒと契約があり、ここでプレーすることを楽しんでいます。でも将来は分かりません。誰もが野心を持っています。私の夢は、可能な限り最高レベルでプレーすることです。」