Getty Images Sport
翻訳者：
RBライプツィヒのヤン・ディオマンデが、リヴァプール移籍の噂に「やる気が出ている」と将来について語った。
ディオマンデ、アンフィールドからの関心に言及
コートジボワール代表のディオマンデは、欧州の複数強豪クラブから注目され、リヴァプールが獲得競争の先頭に立っている。移籍噂が高まる中でも冷静さを保ち、その期待をピッチでのパフォーマンス向上に活かしている。
リヴァプールなどからの関心について問われたディオマンデは「とても嬉しいし、もっと頑張ろうというモチベーションになる」と語った。 「ピッチでは集中してプレーに専念するだけ。代理人がピッチ外のことは全てやってくれる。多くのクラブが興味を持ってくれていると聞き、とてもモチベーションが上がるが、今は集中している」
- Getty Images Sport
ライプツィヒの事業への献身
昨夏、レガネスから2000万ユーロ（1700万ポンド）でライプツィヒに移籍したばかりの10代選手は、チャンスを与えてくれたクラブに感謝している。2030年まで契約が残っており、クラブは有利な立場にある。ディオマンデはブンデスリーガ移籍を支援した組織に深い忠誠心を抱いている。
「契約は2030年までなので、あと4年あります」とディオマンデは語る。「その先はどうなるか分かりません。 僕はライプツィヒの選手だ。このチャンスを決して忘れない。クラブはピッチ内外で僕と家族を支えてくれた。僕ができるのはピッチで全力を出すこと。毎日それを心がけている。」
頂点への急上昇
ディオマンデはDMEアカデミーからラ・リーガ、そして短期間でブンデスリーガへ駆け上がった。今季は13得点9アシストを記録し、ライプツィヒが契約解除条項を行使した判断の正しさを示した。それでも彼は謙虚だ。
「以前の私は無名で、2000万ユーロという移籍金は大きな額です」と彼は語る。「クラブはリスクを冒してくれました。感謝しています。今も順調ですが、まだ終わりではありません。前へ進み、努力を続けます。 何よりも神様に感謝したい。19歳でアフリカネイションズカップに出場し、ワールドカップ予選を戦い、ブンデスリーガでプレーし、本大会出場へ歩んでいる。若手として今年は素晴らしい一年だった。自分を誇りに思うし、この機会を与えてくれたクラブの皆さんに感謝したい」
- AFP
将来は代表者の手に委ねられている
同選手は東ドイツでの生活に満足している。だがESPN筋によると、リヴァプールなどから巨額オファーがあればライプツィヒは売却を検討する可能性があるという。それでもディオマンデは、キャリアの実務は支援チームに任せ、自身は迫るワールドカップと成長に集中していると語った。
「周りに良いチームがいれば、本当に楽なんです」とディオマンデは語った。「自分がやるべきことはただプレーすることだけ。あとは彼らがすべて面倒を見てくれる。私がコントロールできるのはサッカーをすることだけですから」
今夏の大会で注目が集まるにつれ、彼の移籍金と獲得候補クラブはさらに増えそうだ。