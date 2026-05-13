RBライプツィヒのヤン・ディオマンデが、リヴァプール移籍の噂に「やる気が出ている」と将来について語った。

コートジボワール代表のディオマンデは、欧州の複数強豪クラブから注目され、リヴァプールが獲得競争の先頭に立っている。移籍噂が高まる中でも冷静さを保ち、その期待をピッチでのパフォーマンス向上に活かしている。

リヴァプールなどからの関心について問われたディオマンデは「とても嬉しいし、もっと頑張ろうというモチベーションになる」と語った。 「ピッチでは集中してプレーに専念するだけ。代理人がピッチ外のことは全てやってくれる。多くのクラブが興味を持ってくれていると聞き、とてもモチベーションが上がるが、今は集中している」