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RBライプツィヒのヤン・ディオマンデが、リヴァプールを避け、別の欧州強豪へ移籍する意向を示した。
子供の頃の夢はパリへ
RBライプツィヒの10代新星ディオマンデの去就に新展開。このウイングは欧州王者への長年の憧れを明かした。プレミアリーグからの関心があるものの、19歳は家族との絆を理由にフランス復帰を希望している。
「僕の将来？ それについては担当のチームが対応してくれています」とディオマンデは語った。「僕は集中力を切らさないようにしています。小さい頃からPSGが大好きでした。父もPSGのサポーターだったと思います。でも今は将来のことなど考えていません。ワールドカップに集中しています。その後にどうなるかは、その時になってみないと分かりません」
- AFP
リバプールのサラー後継計画が危ぶまれている。
リヴァプールは退団するサラーの後継者として19歳のディオマンデを長期的に有望視していたが、この展開は大きな打撃となった。 2025-26シーズンの活躍が関心を強めた。ディオマンデはブンデスリーガ33試合で20ゴールに絡み、118回のドリブル成功でリーグトップに立った。
本人はプレミアよりフランス移籍を望んでおり、PSGが口頭合意に達したとの報道もある。
守備陣の大量離脱がアンフィールドの苦境に拍車をかける
ディオマンデの欧州移籍の可能性は、リヴァプールが抱える戦力不足というより大きな問題の氷山の一角に過ぎない。すでに複数主力の退団が確定し、新シーズンまでに穴を埋める必要がある。
さらにフランス代表イブラヒマ・コナテもフリーでレアル・マドリードへ移籍すると報じられ、モハメド・サラーやアンドリュー・ロバートソンも退団が確定。新戦力補強は急務であり、ディオマンデ獲得の失敗は大きな痛手だ。
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ワールドカップへの注目は依然として高い
ディオマンデはコートジボワール代表として今夏のワールドカップに臨むため、雑音を遮断して集中している。グループEではドイツ、エクアドル、キュラソーと対戦し、10代の彼は攻撃の要として期待される。
本人がピッチに集中する間も、代理人は移籍交渉を続ける見込みだ。PSGが右サイドの補強を希望しているため、彼は今夏パリへ移籍すると噂され、リヴァプールはサラーの後継者探しで他へ軸足を移す可能性が出てきた。