RBライプツィヒの10代新星ディオマンデの去就に新展開。このウイングは欧州王者への長年の憧れを明かした。プレミアリーグからの関心があるものの、19歳は家族との絆を理由にフランス復帰を希望している。

「僕の将来？ それについては担当のチームが対応してくれています」とディオマンデは語った。「僕は集中力を切らさないようにしています。小さい頃からPSGが大好きでした。父もPSGのサポーターだったと思います。でも今は将来のことなど考えていません。ワールドカップに集中しています。その後にどうなるかは、その時になってみないと分かりません」