指揮官は、このウインガーの華麗なプレーと急速な成長を、ほぼテレビ画面を通してしか見ていないものの、

わずか数メートルで0から100まで加速する能力や、左右両サイドでプレーできる万能性を挙げ、驚異的な身体能力を強調した。ただしデミチェリス監督は、レアル・マドリーのような名門では優れた指導者や世界最高水準のチームメイトに囲まれるだろうとしながらも、この若手選手が長期的にどう成長するかは、最終的には本人の内なる意欲と、向上を求め続ける強い気持ちにかかっていると述べた。

「彼は今、左でも右でも違いを生み出せる選手の一人だ。両足でのボールの扱いとコントロールが非常に優れている。レアル・マドリーという素晴らしいクラブで、自身の成長をどう進めていけるかは彼次第だ。素晴らしい指導者やチームメイトに恵まれることは間違いないが、より重要になるのは彼自身と、向上したいという気持ちだ」と指揮官は付け加えた。