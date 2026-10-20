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RBライプツィヒのマルティン・デミチェリス監督、強敵レアル・マドリーとの対戦を前にヤン・ディオマンデを絶賛
画面越しにディオマンデに憧れる
スペインの首都での対戦を前に、デミチェリス監督はディオマンデの才能について語った。ディオマンデはドイツを離れて以来、レアル・マドリーの主力となっている。ライプツィヒの指揮官は、同選手を直接指導する機会がほとんどなかったと率直に認めた。デミチェリス監督が7月にライプツィヒの監督に就任した際、ディオマンデはワールドカップに出場していた。そのため、ウインガーの技術や成長を目にしたのは、練習場よりもほぼテレビの画面越しだったという。
「彼のプレーを間近で楽しむ機会はあまりなかった。私が7月にライプツィヒの監督に就任したとき、彼はワールドカップに出場していた。だからヤンについては、ピッチでプレーを見るより、テレビやパソコンで見て知った部分のほうがはるかに多い」とデミチェリス監督は『AS』のインタビューで説明した。
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デミチェリス、ディオマンデの急成長を称賛
指揮官は、このウインガーの華麗なプレーと急速な成長を、ほぼテレビ画面を通してしか見ていないものの、
わずか数メートルで0から100まで加速する能力や、左右両サイドでプレーできる万能性を挙げ、驚異的な身体能力を強調した。ただしデミチェリス監督は、レアル・マドリーのような名門では優れた指導者や世界最高水準のチームメイトに囲まれるだろうとしながらも、この若手選手が長期的にどう成長するかは、最終的には本人の内なる意欲と、向上を求め続ける強い気持ちにかかっていると述べた。
「彼は今、左でも右でも違いを生み出せる選手の一人だ。両足でのボールの扱いとコントロールが非常に優れている。レアル・マドリーという素晴らしいクラブで、自身の成長をどう進めていけるかは彼次第だ。素晴らしい指導者やチームメイトに恵まれることは間違いないが、より重要になるのは彼自身と、向上したいという気持ちだ」と指揮官は付け加えた。
キリアン・エンバペの脅威を認識しつつ
デミチェリス監督は、ほんの一瞬でも集中を切らせれば、ホームチームに容赦なく仕留められかねないと十分に認識している。特に、スペインの首都でジョゼ・モウリーニョが現在採用している戦術を踏まえればなおさらだ。デミチェリス監督の戦術的な準備は、マドリーの前線が持つ圧倒的なスピードと効率性をいかに封じるかが大きな部分を占める。最大の脅威としてキリアン・エンバペを名指しし、フランス人FWは何でもない守備の場面を一瞬でゴールに変えてしまうと指摘した。
「例えばエンバペを見れば分かる。彼らはわずか2本のパスで、どのFWも守備を突破できる。ほとんど余地のないスペースに入り込み、ひとつのドリブルでGKをかわし、もう一方の足を地面につけることさえなくプレーを決め切る。だからこそ彼は唯一無二なんだ。我々はレアル・マドリーの電光石火の攻守の切り替えに細心の注意を払いながら、同時に自分たちも試合に入っていかなければならない。ジョゼのチームは、コンパクトさ、いつボールを奪い返し、いつ攻撃を仕掛けるべきかを心得ていることが大きな特徴だ」と分析した。
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ベルナベウでの名誉挽回
バイエルン・ミュンヘンに1-6で大敗したデミチェリスは、欧州王者との対戦で選手たちに奮起を求めている。キリアン・エンバペが中心となる強烈なカウンターを防ぐには、ライプツィヒがボール保持時にもっと大胆にプレーしなければならないと強調。エンバペについては、足を踏み込むことすらせずに得点できる、類を見ない脅威だと評した。
「私たちは以前とはまったく違うチームだ。実際、私がサッカーで重要だと考えるあらゆる面で、ボールを持っているときも持っていないときも、私たちらしさを出せなかった。先日のバイエルン戦で見せた姿を変えるのは非常に簡単だと確信している」とデミチェリスは締めくくった。
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