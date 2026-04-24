騒動の発端は、ユニオン・ベルリンの投稿だ。同クラブは金曜20時30分のライプツィヒ戦を前に、RBを軽くからかった。「ライプツィヒが悪いわけじゃない。素敵な街だしね……」とベルリン側は記した。
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RBライプツィヒに性差別疑惑。ユニオン・ベルリンのマリー＝ルイーズ・エタ監督に関するSNS投稿が炎上。
ライプツィヒはすぐに反応した。クラブはソーシャルメディアにエタの写真を連続投稿。元監督マルコ・ローズ、元選手エミル・フォルスベリ、リヴァプールのドミニク・ソボシュライと写った3枚だ。クラブは「皆さんのヘッドコーチは、街が素敵だと思っただけじゃなかったようです……」とコメントした。
しかしこの投稿はファンに受け入れられず、コメント欄には性差別的との批判が殺到。クラブは声明を出す事態となった。
クラブは「RBライプツィヒには性差別は一切許されない。2022年に研修を行い、その後SNSでクラブでの日々をフォトコラージュとして共有してくれたマリー＝ルイーズ・エタの復帰を心から楽しみにしている」と声明を発表した。
エタがユニオン・ベルリンでシュテフェン・バウムガルトの後任に就任
エタ本人も2023年に同じ写真を投稿しており、ライプツィヒ側は「共に過ごした素晴らしい時間」を振り返りたかっただけだと説明した。RBはまた、クラブ内にはすでに女性管理職がいると指摘した。
エタはシュテフェン・バウムガルトの解任後、わずか1週間半でユニオンの指揮官に就いた。ブンデスリーガ史上初の女性監督であり、サブリナ・ヴィットマン（FCインゴルシュタット）に次ぐドイツ男子プロサッカー界で2人目の女性監督だ。
契約は今シーズン限りだが、残留の可能性もある。