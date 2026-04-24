RBライプツィヒに性差別疑惑。ユニオン・ベルリンのマリー＝ルイーズ・エタ監督に関するSNS投稿が炎上。

ライプツィヒはすぐに反応した。クラブはソーシャルメディアにエタの写真を連続投稿。元監督マルコ・ローズ、元選手エミル・フォルスベリ、リヴァプールのドミニク・ソボシュライと写った3枚だ。クラブは「皆さんのヘッドコーチは、街が素敵だと思っただけじゃなかったようです……」とコメントした。

しかしこの投稿はファンに受け入れられず、コメント欄には性差別的との批判が殺到。クラブは声明を出す事態となった。

クラブは「RBライプツィヒには性差別は一切許されない。2022年に研修を行い、その後SNSでクラブでの日々をフォトコラージュとして共有してくれたマリー＝ルイーズ・エタの復帰を心から楽しみにしている」と声明を発表した。



