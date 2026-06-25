このウインガーは、攻撃力だけでなく、守備での献身性とバックトラッキングがマグパイズのエディ・ハウ監督から高く評価されている。彼は最終ゾーンで戦術的自由を活かし、活躍している。

自身のサッカー哲学について、ヌサはこう語る。「1対1の局面が大好きです。ドリブルや、ピッチ上で自由に何かを生み出すこと――それがサッカーで最も楽しい部分です。ピッチ外では、チームメイトが新しい環境に馴染めるようサポートするようにしています。でも、最も大切なのは『常に自分らしくあること』です。一生懸命努力しつつも、サッカーの楽しさを決して忘れないようにしています。」