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RBライプツィヒがバイエルン・ミュンヘンが狙う選手の移籍金を引き下げたことで、アンソニー・ゴードンの後継者探しを進めるニューカッスル・ユナイテッドに追い風が吹いた。
マグパイズがノルウェーの若手スター選手に注目
『Chronicle Live』によると、タインサイドのスカウトチームは、ゴードンのバルセロナ移籍で空いた左サイドの穴を埋める最有力候補として、この俊足ノルウェー代表を注視している。 クラブのスカウトは先日ニュージャージーでのワールドカップ・セネガル戦で、この若きアタッカーが示す高いポテンシャルを視察した。彼は2029年6月までドイツで長期契約を結んでいるが、ライプツィヒが移籍金を引き下げたことでプレミアリーグ移籍の可能性が突如として生まれた。
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ヌサが戦術を説明する
このウインガーは、攻撃力だけでなく、守備での献身性とバックトラッキングがマグパイズのエディ・ハウ監督から高く評価されている。彼は最終ゾーンで戦術的自由を活かし、活躍している。
自身のサッカー哲学について、ヌサはこう語る。「1対1の局面が大好きです。ドリブルや、ピッチ上で自由に何かを生み出すこと――それがサッカーで最も楽しい部分です。ピッチ外では、チームメイトが新しい環境に馴染めるようサポートするようにしています。でも、最も大切なのは『常に自分らしくあること』です。一生懸命努力しつつも、サッカーの楽しさを決して忘れないようにしています。」
ニューカッスルは激しい競争に直面している。
ラングハス出身のフォワードには、ユヴェントス、バイエルン・ミュンヘン、トッテナム、クリスタル・パレスなど欧州の強豪が注目している。セント・ジェームズ・パーク首脳陣は、スペイン人ウイングのビクター・ムニョスをリヴァプールに奪われたため、早期対応を迫られている。
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市場にとって極めて重要な決定が迫っている
ニューカッスルは国内・欧州のライバルに遅れを取らぬよう、移籍市場で迷うべきではない。ヌサは2024年1月、健康問題で2500万ポンドのブレントフォード移籍が破談となったが、ブンデスリーガで才能を示し、長期的な耐久力を証明した。 大会序盤の勢いをさらに伸ばし、アーリング・ハーランドに多くのチャンスを作り出すことが期待される。彼のパフォーマンスが、プレミアリーグからの正式オファーを左右するだろう。