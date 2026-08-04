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RBライプツィヒがオルジャン・ニーランドの獲得を完了、ノルウェー人GKがセビージャ退団を経てブンデスリーガ復帰へ
ニーランがフリー移籍でライプツィヒ加入を決定
ニーランドのフリーでの獲得は、グラーチがビジャレアルへ退団した後のGKの空白を埋めるため、RBライプツィヒが素早く動いたことを示している。経験豊富なノルウェー人GKは、セビージャとの契約が6月末に満了した後、2028年までの2年契約を結んだ。これでニーランドにとってはRBライプツィヒでの2度目のプレーとなり、スペインでのプレー以前には2022-23シーズンに3試合に出場していた。
ノルウェー人選手がブンデスリーガ復帰を振り返る
復帰が正式決定した後、ニーランは、貴重な国際経験を携えてライプツィヒに再加入できた喜びを語った。
クラブへの復帰とここ最近の進歩について、ニーランは次のように説明した。「RBライプツィヒに戻るチャンスが訪れたとき、迷う必要はまったくなかった。このクラブとここにいる人々には多くの良い思い出があり、再び会えるのを本当に楽しみにしている」と、ブンデスリーガ公式サイトが伝えた。
「あれからスペインで多くの貴重な経験を積んだ。ノルウェーとのワールドカップは非常に特別なハイライトであり、大きな試合や日々の競争を自分がどれほど楽しんでいるかを改めて示してくれた。そのエネルギーを今、ライプツィヒに持ち込みたい」
シェーファー、経験豊富なチームプレーヤーを称賛
ライプツィヒのスポーツディレクターを務めるマルセル・シェーファーは、ニランをレッドブル・アレナに呼び戻した最大の理由が、その人柄と豊富な経験にあると強調した。
ベテランGKの資質とリーダーシップを称賛したシェーファーは、さらにこう付け加えた。「オルジャンの加入によって、我々は非常に経験豊富なGKを迎えることになる。選手としても人間としても、彼のことはすでによく理解している。彼は最初に我々のもとにいた時期から、まさにチームプレーヤーであり、信頼できるプロフェッショナルで、常に責任を引き受ける準備ができていることを示していた」
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ファンデヴォールト、ニランとのポジション争いへ
2026年ワールドカップでノルウェーを準々決勝進出に導く印象的なパフォーマンスを見せたことを受け、ニーランドはライプツィヒの新たな正GKに据えられる予定のマールテン・ファンデフォールトにとって、主なライバル兼控えGKを務めると見られている。
このGK争いは、ライプツィヒが8月29日にボルシア・メンヒェングラートバッハとのホームゲームでブンデスリーガ開幕戦を迎える際、いきなり試されることになる。インゴルシュタットでドイツ1部を経験し、代表76試合出場を誇るニーランドの経験は、ライプツィヒの選手層にとって貴重な戦力となるはずだ。
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