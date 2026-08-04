ライプツィヒのスポーツディレクターを務めるマルセル・シェーファーは、ニランをレッドブル・アレナに呼び戻した最大の理由が、その人柄と豊富な経験にあると強調した。

ベテランGKの資質とリーダーシップを称賛したシェーファーは、さらにこう付け加えた。「オルジャンの加入によって、我々は非常に経験豊富なGKを迎えることになる。選手としても人間としても、彼のことはすでによく理解している。彼は最初に我々のもとにいた時期から、まさにチームプレーヤーであり、信頼できるプロフェッショナルで、常に責任を引き受ける準備ができていることを示していた」