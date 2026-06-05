スカイ・スポーツによると、バイエルン・ミュンヘンは来季もアリジョン・イブラヒモビッチを残したいと考えている。ヴィンセント・コンパニー監督は彼の成長に期待し、来季起用する計画だ。監督は、彼にラファエル・ゲレイロが最近務めた役割を任せる意向。しかし、獲得を狙うライバルクラブも多い。
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PSV、「コンパニのお気に入り」を巡る争いで強力なライバル出現
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バイエルン3年目のポルトガル人選手は控えながらリーグ29試合に出場し、怪我もあり6ゴール3アシストを記録した。契約は更新されず3年で退団、引退の噂も囁かれている。
また、両ウイングをこなせるイブラヒモビッチも過密日程を考えれば出場機会を得られそうだ。PSVから加入するイスマエル・サイバリは中央が主戦場となり、左WG候補だったアンソニー・ゴードンの移籍も白紙になった。
スカイによると、去就の判断はイブラヒモビッチ次第で、2027年まで契約が残る彼は延長オファーを受けている。拒否すれば売却される見込みだ。
イブラヒモビッチにはプレミアリーグ、ブンデスリーガ、エールディヴィジからオファーが届いているとされ、出場機会を求めて移籍する可能性が高い。ブンデスリーガではホッフェンハイムとシュトゥットガルトが興味を示している。バイエルンは移籍が成立した場合、買い戻し条項を盛り込む意向だとtz紙が報じた。 海外ではアストン・ヴィラ、ブライトン、ブレントフォード、フラム、クリスタル・パレス、PSVが関心を示している。
23/24シーズンのフロジノーネへのレンタル移籍や、ラツィオでのわずか19分出場という苦境を乗り越え、昨季はFCハイデンハイムで定位置を確保した。 FCハイデンハイムでは加入直後にレギュラーを確保し、残留争うチームの中で数少ない明るい材料となった。リーグ34試合で2ゴール5アシストを記録。何よりもフランク・シュミット監督から与えられた2346分の出場時間が大きかった。
「出場機会を確保し、自分の力を示せたことが何よりも大切でした。その意味で、とても充実した1年でした」と本人は退団時に語った。