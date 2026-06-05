バイエルン3年目のポルトガル人選手は控えながらリーグ29試合に出場し、怪我もあり6ゴール3アシストを記録した。契約は更新されず3年で退団、引退の噂も囁かれている。

また、両ウイングをこなせるイブラヒモビッチも過密日程を考えれば出場機会を得られそうだ。PSVから加入するイスマエル・サイバリは中央が主戦場となり、左WG候補だったアンソニー・ゴードンの移籍も白紙になった。

スカイによると、去就の判断はイブラヒモビッチ次第で、2027年まで契約が残る彼は延長オファーを受けている。拒否すれば売却される見込みだ。