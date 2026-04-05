イースターの日曜日、PSVがオランダ王者に輝いた。赤白軍団は、残り5節を残してエールディヴィジ優勝を決め、クラブ史上27回目、3年連続の優勝を果たした。 優勝が確定したのは、フェイエノールトとヴォレンダムの0-0の引き分けを受けてのことだ。これにより、アイントホーフェンのチームは2位との差を17ポイントに広げた。残り15ポイントしか獲得できない2位が首位に追いつくことは不可能となった。PSVは71ポイント、フェイエノールトは54ポイントである。 ピーター・ボス監督率いるチームは、オランダリーグ史上最も早い優勝を果たし、1978年から続いていた、かつてPSV自身が保持していた記録を塗り替えた。
AFP
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PSVが5節を残してオランダ王者決定：ペリシッチからマンまで、勝利の立役者たち
決戦
チャンピオンチームが最初から最後まで支配したリーグ戦であり、シーズン終了を待つ間、アウェイ14連勝という新記録も樹立した。 昨日4月4日（土）、PSVはユトレヒトを4-3で下した。試合は最後まで接戦となり、2002年生まれのウイング、クーハイブ・ドリウエシュのゴールで決着がついた。 翌日、誰もがテレビの前でフェイエノールトの試合を見守った。もし勝利していなければ、祝賀ムードが巻き起こっていたはずだ。しかし、ファン・ペルシ率いるチームはヴォレンダムのホームで0-0の引き分けに終わり、こうしてPSVがオランダ王者に輝いた。
勝利の立役者たち
この決勝戦での勝利は、とりわけPSVのエールディヴィジ得点王（14得点）であるイスマエル・サイバリのゴールによるものでした。リーグ戦では（現時点で）フェイエノールトの上田綾瀬だけが彼を上回っています。 ボス監督率いるチームの主力選手の中には、セリエAを渡り歩いた2人の選手も名を連ねている。元インテル所属のイヴァン・ペリシッチは、チーム内でもトップクラスの活躍を見せている。また、2025年8月にパルマから900万ユーロ弱で加入したデニス・マンも注目すべき存在だ。 最多アシストを記録しているのは1998年生まれのジョーイ・フェールマンだ。また、リカルド・ペピの将来にも注目したい。彼はすでにフルハムと合意に達しており、来シーズンからはプレミアリーグでプレーする可能性がある。