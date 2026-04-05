PSVが5節を残してオランダ王者決定：ペリシッチからマンまで、勝利の立役者たち

この決勝戦での勝利は、とりわけPSVのエールディヴィジ得点王（14得点）であるイスマエル・サイバリのゴールによるものでした。リーグ戦では（現時点で）フェイエノールトの上田綾瀬だけが彼を上回っています。 ボス監督率いるチームの主力選手の中には、セリエAを渡り歩いた2人の選手も名を連ねている。元インテル所属のイヴァン・ペリシッチは、チーム内でもトップクラスの活躍を見せている。また、2025年8月にパルマから900万ユーロ弱で加入したデニス・マンも注目すべき存在だ。 最多アシストを記録しているのは1998年生まれのジョーイ・フェールマンだ。また、リカルド・ペピの将来にも注目したい。彼はすでにフルハムと合意に達しており、来シーズンからはプレミアリーグでプレーする可能性がある。