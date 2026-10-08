Getty Images Sport
翻訳者：
PSG、7万人収容のパルク・デ・プランス拡張計画が重大な法的障壁に直面し、大規模なスタジアム危機へ
PSGのスタジアム計画が大きな障害に直面
PSGは今後もパルク・デ・プランスに残る可能性が高まっている。クラブは、パリ市が売却に応じる場合、歴史ある本拠地を買い取って拡張することを最優先の方針とみなしている。ただし、スタジアムを収容人数7万人の近代的なアリーナへと生まれ変わらせるという野心は、当初の想定をはるかに上回る複雑さを伴う見通しだ。必要となる建設工事の期間と規模は極めて巨大なものになる。
- AFP
象徴的な屋根を取り壊す物議を醸す計画
著名建築事務所ポピュラスは、パルク・デ・プランスの象徴的な屋根を取り壊すことを提言した。この大胆な措置は、スタンドの規模を大幅に拡大し、収容人数7万人という目標に到達するためには、ほぼ避けられないとみられている。
この提案は、スタジアムを設計した元の建築家ロジェ・タイユベールに近い関係者から激しい反発を招いている。2019年に死去したタイユベールは、常にこのスタジアムが本来の姿のまま保存されることを望んでいた。
「パルク・デ・プランスは、建築史の一部を成す唯一無二の建造物だ」と、『Foot01』によると、文化遺産建築家ニコラ・ビュイッソンは説明した。「柱に手を加えれば、建物のイメージは完全にゆがめられてしまう。プロジェクトはもっと繊細に進めることができるし、別の方法を見つけることも可能だ」
独特なボウル型の建築が拡張の選択肢を制限している
スタジアム特有のボウル型デザインにより、これまで大規模な拡張を実現するのは極めて難しかった。従来の案は、ピッチを低くするために地面を掘り下げることを軸としており、それによって屋根のラインを変更せずにスタンドをより高くすることが可能になるとされていた。
しかし、近年の建築技術の進歩によって、スタンドを全面的に建て替える道が開かれている。現在の課題は、こうした新たな可能性とスタジアムの歴史的な特徴の保存をどう両立させるかにある。
建築家が屋根の変更を禁じられた場合、最大収容人数はわずか6万人に制限されることになると懸念している。この制約はクラブにとって大きなジレンマを生んでいる。
- AFP
法的措置の可能性がスタジアム計画を遅らせる可能性がある
収容人数を6万人に制限するのであれば、カタール・スポーツ・インベストメンツにとって、その莫大な財政投資に見合わない可能性がある。オーナーグループは、拡張プロジェクト全体の実現可能性をめぐって難しい判断を迫られている。
さらに、法的な地雷原となり得る問題にも対処しなければならない。権利保有者として行動するタイリベールの娘は、新たな建築計画が父のオリジナル作品をゆがめるものであれば、クラブを訴える可能性がある。
法廷闘争となれば、PSGにとっては大幅な時間の損失につながる。クラブは最終的な建築方針を決定する前に、いま慎重に選択肢を見極める必要がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。