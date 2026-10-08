スタジアム特有のボウル型デザインにより、これまで大規模な拡張を実現するのは極めて難しかった。従来の案は、ピッチを低くするために地面を掘り下げることを軸としており、それによって屋根のラインを変更せずにスタンドをより高くすることが可能になるとされていた。

しかし、近年の建築技術の進歩によって、スタンドを全面的に建て替える道が開かれている。現在の課題は、こうした新たな可能性とスタジアムの歴史的な特徴の保存をどう両立させるかにある。

建築家が屋根の変更を禁じられた場合、最大収容人数はわずか6万人に制限されることになると懸念している。この制約はクラブにとって大きなジレンマを生んでいる。