バルセロナにとって、この売却は重要な資金注入であり、戦略的な財務管理の一手でもある。契約最終年に入っていた選手に対する移籍金として、5000万ユーロは十分に受け入れ可能な額とみなされている。トーレスはもともと2022年1月、5500万ユーロに加え、最大1000万ユーロの追加条項付きでマンチェスター・シティからバルセロナに加入した。

さらに、この取引は目先の移籍金だけでなく、クラブの長期的な義務という観点でも経済的利益をもたらす。もしバルセロナがトーレスとの契約延長を選んでいれば、当初の買い取り契約に盛り込まれた特定の条項により、マンチェスター・シティに追加で800万ユーロを支払うことになっていた。