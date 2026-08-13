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PSG、5000万ユーロの移籍でバルセロナからフェラン・トーレスを獲得へ合意
ルイス・エンリケ、スペイン人FWと再会へ
『ムンド・デポルティーボ』によると、パリ・サンジェルマンとバルセロナは、トーレスのフランス王者への移籍について完全合意に達した。26歳のFWは、5000万ユーロをやや下回る額の取引でラ・リーガからリーグ・アンへ活躍の場を移す見込みで、移籍金は固定額のみで構成され、最終パッケージに成績連動の追加条件は含まれていない。この移籍により、トーレスはPSGのルイス・エンリケ監督と再び共闘することになる。かつてスペイン代表でプレーした際に指導を受けた相手だ。
この移籍はトーレスにとって大きな転機となる。報道によれば、本人はすでにパリの強豪と5年契約の個人条件で合意している。移籍完了に向けた最終段階を進めるため、バレンシア生まれのアタッカーは代理人を通じてバルセロナに対し、水曜日にハンジ・フリック監督の下で予定されていたトレーニング復帰を欠席する許可を求めた。
- AFP
カタルーニャの強豪に財政面の救済策
バルセロナにとって、この売却は重要な資金注入であり、戦略的な財務管理の一手でもある。契約最終年に入っていた選手に対する移籍金として、5000万ユーロは十分に受け入れ可能な額とみなされている。トーレスはもともと2022年1月、5500万ユーロに加え、最大1000万ユーロの追加条項付きでマンチェスター・シティからバルセロナに加入した。
さらに、この取引は目先の移籍金だけでなく、クラブの長期的な義務という観点でも経済的利益をもたらす。もしバルセロナがトーレスとの契約延長を選んでいれば、当初の買い取り契約に盛り込まれた特定の条項により、マンチェスター・シティに追加で800万ユーロを支払うことになっていた。
メディカルチェックと最終的な手続き
プロセスの最後のステップとして、トーレスはPSGのスタッフによる包括的なメディカルチェックを受ける。会長同士、そしてスポーツディレクター同士の間で合意は口頭ベースで拘束力を持つものとなっているが、正式発表はこのフィジカルテストを無事に終えることが条件となる。
トーレスは、直近ではワールドカップ決勝で得点を挙げるなど、国際舞台で重要な役割を果たした上でバルセロナを離れる。パリ加入となれば、ルイス・エンリケにとっては前線3ポジションをこなせる多才なアタッカーという選択肢が加わることになり、水曜日にアストン・ヴィラを2-1で下してUEFAスーパーカップを制したチームの戦力補強となる。
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カンプ・ノウに刻まれた数々のタイトルに彩られたレガシー
トーレスは、記憶に残るタイトル獲得に満ちた期間を経てバルセロナを去る。この間、同選手は同クラブのラ・リーガ3度、スペイン・スーパーカップ3度、コパ・デル・レイ1度の優勝に貢献した。クラブ在籍中、スペイン人FWは全公式戦207試合に出場し、65ゴール23アシストを記録した。
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