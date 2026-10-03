AFP
翻訳者：
PSG、290万ポンドを支払いながら契約は結ばず、マリオ・ドルジェレス獲得でアーセナルとチェルシーを出し抜く奇妙な方法を見つける
新星のための異例の金銭合意
欧州移籍市場で驚きを呼んでいる動きとして、パリ・サンジェルマンがルイス・エンリケ監督の戦力に新戦力を加えないまま、ブラガに330万ユーロを支払ったと報じられている。この投資は、ポルトガル1部で最も話題を集める有望株の一人となっている22歳MFドルジェレスに具体的にひもづくものだ。
『Foot Mercato』によれば、これは通常の移籍金や買い取りオプション付きローンではなく、「優先権」として機能する支払いだという。つまり、ブラガがこの選手の売却を決断した場合、リーグ・アンの強豪であるPSGが獲得レースの最前列に立つことになる。
この異例の取り決めの詳細は、ポルトガルのクラブが公表した最新の財務諸表によって明らかになった。この支払いにより、将来的な売却に関して、経済的権利および競技上の権利の100％を対象とする優先的な立場がPSGに与えられる。
- AFP
ドルジェレスとライト・トゥ・ドリームの道筋
ドルゲレスは2025年夏、報道によると1150万ユーロの移籍金でデンマークのノアシェランからポルトガルへ渡った。彼の成長は、欧州の舞台に向けて一貫してトップクラスの才能を輩出してきた名門『ライト・トゥ・ドリーム』アカデミーの産物である。ブラガでのデビューシーズンでは、このMFが公式戦39試合で7得点4アシストを記録し、その価値を証明した。
2026-27シーズン序盤は出場機会がやや限られているものの、その評価は依然として高い。PSGが今この時点で優先的な立場を確保する決断を下したことは、彼の価値が今後の成長とともに急騰すると見込んでいることを示している。この優先条項を確保したことで、将来的に移籍金が高騰して獲得が難しくなるリスクや、将来の移籍市場でより迅速に動くライバルクラブに選手を奪われるリスクを軽減した。
プレミアリーグのライバル勢に先んじて
PSGの財務的な駆け引きの背景にある切迫感は、これまでドルジェレスを追ってきた求婚者の長いリストによって説明できる。アーセナルとチェルシーはいずれも、同選手がデンマークでプレーしていた時期にこのMFとの関係が盛んに報じられており、ロンドンの両クラブのスカウトはノアシェランの試合にたびたび姿を見せていた。ニューカッスル・ユナイテッドとブライトンも関心を寄せていると伝えられており、プレミアリーグ屈指のタレントスカウト陣は、このコートジボワール人を将来のスター候補と見なしていた。優先権の対価を支払うことで、PSGは事実上、ドルジェレスとイングランドの関心クラブとの間に壁を築いた形だ。
- Getty Images Sport
PSGとブラガのつながりは深い
こうした取引を後押しする、根深い組織的なつながりもある。PSGを保有するグループ、カタール・スポーツ・インベストメンツ（QSI）は現在、ブラガの株式29.6％を保有しており、ポルトガルの同クラブにおける第2位株主となっている。この資本関係が両クラブ間の選手移籍を自動的に義務づけるわけではないが、今回のような複雑な金融取引を実行するための透明性ある環境を生み出している。
現時点では、ドルジェレスはポルトガルに残り、現在所属するクラブと将来的な雇用主候補の双方が見守る中で成長を続けることになる。290万ポンドの支払いによって移籍実現が保証されるわけではないが、PSGにとっては究極の安全網となる。
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