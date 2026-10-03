欧州移籍市場で驚きを呼んでいる動きとして、パリ・サンジェルマンがルイス・エンリケ監督の戦力に新戦力を加えないまま、ブラガに330万ユーロを支払ったと報じられている。この投資は、ポルトガル1部で最も話題を集める有望株の一人となっている22歳MFドルジェレスに具体的にひもづくものだ。

『Foot Mercato』によれば、これは通常の移籍金や買い取りオプション付きローンではなく、「優先権」として機能する支払いだという。つまり、ブラガがこの選手の売却を決断した場合、リーグ・アンの強豪であるPSGが獲得レースの最前列に立つことになる。

この異例の取り決めの詳細は、ポルトガルのクラブが公表した最新の財務諸表によって明らかになった。この支払いにより、将来的な売却に関して、経済的権利および競技上の権利の100％を対象とする優先的な立場がPSGに与えられる。