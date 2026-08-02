パリ・サンジェルマンは移籍市場で本腰を入れることを決め、日を追うごとに、将来的に明るい戦力面の展望を見据えたオファーを次々と出している。ただ、その効果はすでに現在にも非常に大きなインパクトをもたらす可能性がある。
そして、こうした文脈の中で捉えるべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦において、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いた動きだ。
パリ・サンジェルマンは移籍市場で本腰を入れることを決め、日を追うごとに、将来的に明るい戦力面の展望を見据えたオファーを次々と出している。ただ、その効果はすでに現在にも非常に大きなインパクトをもたらす可能性がある。
そして、こうした文脈の中で捉えるべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦において、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いた動きだ。
Fabrizio Romanoによると、パリのクラブは今日、2002年生まれのGKに対して総額3300万ユーロの正式オファーをパルマに提示した。ルイス・エンリケはサフォノフに代わる有力な選択肢を求めており、もはやシュヴァリエに全面的な信頼を置いていない。そのため、シュヴァリエは放出候補となる。
鈴木がフランス行きに向かい、ディブ・マルティネスはますます遠のき、スヴィラルもローマに引き留められている中で、ユヴェントスがルチアーノ・スパレッティの希望をかなえるための候補として、依然として最有力に残っているのはグリエルモ・ヴィカーリオだ。トッテナムから買い取りオプション付きのレンタルで離れる可能性があるものの、この数日で調査される名前は彼だけではない。
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