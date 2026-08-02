パリ・サンジェルマンは移籍市場で本腰を入れることを決め、日を追うごとに、将来的に明るい戦力面の展望を見据えたオファーを次々と出している。ただ、その効果はすでに現在にも非常に大きなインパクトをもたらす可能性がある。

そして、こうした文脈の中で捉えるべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦において、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いた動きだ。



