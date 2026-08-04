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PSG、今夏のダブル補強の一環としてバルセロナDFジュール・クンデをターゲットに
PSG、バルセロナから再び引き抜きを狙う
PSGが夏の移籍市場でバルセロナDFクンデの獲得に関心を示していると、『Fichajes』が報じた。27歳のフランス代表は、PSGのルイス・エンリケ監督からの具体的な要望として浮上している。フランス王者はすでに、FWトーレスの移籍を巡ってバルセロナと公然と協議を進めている。PSGはこの既存の交渉を活用し、クンデの獲得で合意にこぎ着け、母国復帰を実現させる意向だ。
また、『RMC Sport』によると、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長がこの万能型DFの獲得を自ら主導しており、ルイス・エンリケ監督の下に置くことを目指しているという。
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本来のポジションへの復帰
エンリケ監督とパリのコーチングスタッフは、クンデについて明確な戦術プランを持っている。彼らは、カンプ・ノウ移籍前に主に務めていた本職のセンターバックとして起用する意向だ。
PSGは、これまでバルセロナからウスマン・デンベレとリオネル・メッシを獲得してきた成功例を再現したい考えだ。リーグ・アンの同クラブは、守備の中心で継続的かつ固定的な出場機会を保証することで、クンデを自身のプロジェクトに引き入れられると強く信じている。
カンプ・ノウでの姿勢の変化
バルセロナでは、ハンジ・フリック監督の下で不安定なシーズンを送ったことを受け、ジュール・クンデ売却に対するクラブの姿勢が変化している。クンデはもはやトップチーム内で不可欠な存在とは見なされていない。さらに、エリック・ガルシアの存在に加え、ジョアン・カンセロの組み込みによって、来季は右サイドバックでのクンデの出場時間が大幅に減少する可能性が直接的に高まっている。
クラブ会長ジョアン・ラポルタ氏とスポーツディレクターのデコ氏は、昨年拒否した7000万ユーロ（6000万ポンド）のオファーが再び届くことはないと認識している。しかし、妥当な金額のオファーであれば、クラブの給与総額の圧縮に大きく役立つと考えている。
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8月に共同オファーの見通し
カタルーニャの首脳陣は、移籍市場が閉まる前にクンデとトーレスの両者の退団を承認する用意があると報じられている。PSGの関係者は8月第2週に、バルセロナのスポーツ部門と正式な会談を行う予定だ。パリ側首脳部の主な目的は、新たなリーグ・アン開幕前に、クンデとトーレスの両者に対する具体的な最初の合同オファーを提示することにある。
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