エンリケ監督とパリのコーチングスタッフは、クンデについて明確な戦術プランを持っている。彼らは、カンプ・ノウ移籍前に主に務めていた本職のセンターバックとして起用する意向だ。

PSGは、これまでバルセロナからウスマン・デンベレとリオネル・メッシを獲得してきた成功例を再現したい考えだ。リーグ・アンの同クラブは、守備の中心で継続的かつ固定的な出場機会を保証することで、クンデを自身のプロジェクトに引き入れられると強く信じている。