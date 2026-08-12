この移籍の背後にある重要な要因の一つが、スペイン代表監督時代にトーレスを指導したエンリケの存在だ。PSGの指揮官は自らこのアタッカーに電話をかけ、戦術プロジェクトを説明するとともに、ローテーションを通じて十分な出場機会を与えることを約束した。

この指揮官は、FWが世間から激しい批判を浴びていた時期でさえ、国際舞台で一貫してトーレスに全面的な信頼を示していた。さらに2人には個人的なつながりもあり、2026年ワールドカップ決勝のヒーローは過去にこの監督の娘と交際していた。こうした強い相互リスペクトが、トーレスにカタルーニャに残るのではなくパリを選ばせる後押しとなった。指揮官の直接介入が、このアタッカーの決断を取り付ける決定打となった。