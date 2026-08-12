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PSG、ワールドカップの英雄獲得へ。5500万ユーロの電撃移籍が目前に
PSG、トーレス獲得で5500万ユーロの移籍金に合意
パリ・サンジェルマンは、バルセロナからのトーレス獲得を完了させる寸前にある。『Sport』によると、パリ・サンジェルマンはボーナス込み総額5500万ユーロのパッケージで、バルセロナと原則合意に達したという。フランス王者は当初、4000万ユーロのオファーをブラグラナに拒否されたが、その後、固定5000万ユーロにアドオン500万ユーロを上乗せして提示額を引き上げた。この金額は、バルセロナが2021年にこの26歳を獲得した際に支払った移籍金と一致する。
トーレスは、今夏序盤にACミランへ移籍したFWゴンサロ・ラモスの直接的な後釜として加入する。この移籍により、ポルトガル人FWの退団後に生じていたPSG攻撃陣の重要な穴が埋まることになる。
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エンリケとの再会がスペイン人FWを説得
この移籍の背後にある重要な要因の一つが、スペイン代表監督時代にトーレスを指導したエンリケの存在だ。PSGの指揮官は自らこのアタッカーに電話をかけ、戦術プロジェクトを説明するとともに、ローテーションを通じて十分な出場機会を与えることを約束した。
この指揮官は、FWが世間から激しい批判を浴びていた時期でさえ、国際舞台で一貫してトーレスに全面的な信頼を示していた。さらに2人には個人的なつながりもあり、2026年ワールドカップ決勝のヒーローは過去にこの監督の娘と交際していた。こうした強い相互リスペクトが、トーレスにカタルーニャに残るのではなくパリを選ばせる後押しとなった。指揮官の直接介入が、このアタッカーの決断を取り付ける決定打となった。
好調ぶりにもかかわらず、バルセロナで過小評価される選手
トーレスはバルセロナでの2025-26シーズンに実り多い活躍を見せ、ラ・リーガ33試合で16ゴールを記録した。さらに、2026年ワールドカップでスペインの優勝に大きく貢献し、決勝でも得点を挙げて評価を一段と高めた。
こうした好パフォーマンスにもかかわらず、26歳の同選手はバルセロナ首脳陣から提示された契約延長オファーを拒否した。トーレスはクラブ経営陣から正当に評価されていないと感じており、自身のキャリアのためには環境を変える必要があると判断した。その退団決断により、バルセロナは対応策を探ることになったが、同選手は在籍期間を通じてブラウグラナのロッカールームでチームメートたちから人気を集めていた。
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パリでのメディカルチェックを前に、最終手続きが残っている
トーレスが正式にPSGの選手となるまで、残るのは最終的な事務手続きのみだ。すでに両クラブ間で合意は成立しており、移籍は今後数時間から数日のうちに完了する見通しとなっている。
トーレスは水曜日にバルセロナのトレーニングセンターへ姿を見せる予定だ。ただ、その主な目的はフランスへ向かう前にチームメートやスタッフへ最後の別れを告げることになる。パリ到着後、スペイン代表の同選手はメディカルチェックを受け、その後に新契約へサインする見込みで、エンリケにとっては新たな強力な攻撃の武器が加わることになる。
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