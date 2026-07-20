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PSG、レアル・マドリードとバルセロナが狙う選手の獲得を断念
パリ・クール、内部人材の育成に注力
PSGは、夏の移籍市場でリールの若手MFブアディの獲得競争から撤退すると発表した。シーズン序盤に獲得の可能性を打診していたが、クラブ幹部は方針を転換し、この10代MFの獲得を見送ることを決定した。
『レキップ』紙によると、クラブはルイス・エンリケ監督率いるチームに新たなセントラルMFを加えることを優先しない方針を固めた。獲得交渉を凍結した背景には、若手中核選手たちに明確なキャリアパスを確保したいという組織全体の意向がある。 セニー・マユル、ファビアン・ルイス、ルーカス・ベラルドとの契約延長に加え、デシレ・ドゥエの役割も拡大しており、中盤は十分に整っているとの判断だ。
- AFP
スペインの強豪は依然として優勝争いに加わっている。
PSGが争奪戦から撤退したものの、ブアディの獲得競争はまだ続いている。18歳の彼は同世代屈指の才能であり、W杯での活躍が欧州トップクラブの注目を集めている。レアル・マドリードとバルセロナも依然として強い関心を寄せている。
現時点では両クラブから正式オファーはないが、PSGが撤退したことで状況はシンプルになった。国内ライバルが消えた分、マドリードやバルサが交渉を加速させれば、移籍への道はより明確になる。彼は長期的な戦略資産とされ、多くのスカウトは「できるだけ早く欧州トップレベルへ移る準備はできている」と評価している。
マイルストーン・レコードが歴史的な最高値を裏付ける
リール下部で育ったブアディは、リーグ・アン最年少でリーグ戦50試合に出場し、元リールスターのエデン・アザールの記録を更新した。
2026年ワールドカップでモロッコがベスト8に進出した際、彼の成熟ぶりがさらに際立った。同大会で5試合に出場し、ペレに次ぐ史上2番目の若さで準々決勝に先発した。
- Getty Images Sport
リールは強気の交渉姿勢を維持している
移籍市場が盛り上がる中、リールのオリヴィエ・ルタン会長は舞台裏で絶大な影響力を維持している。2029年6月までの契約延長で選手の将来を確保したクラブは、今すぐ安値で売却する財政的プレッシャーはない。
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