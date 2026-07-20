PSG、レアル・マドリードとバルセロナが狙う選手の獲得を断念

PSGが争奪戦から撤退したものの、ブアディの獲得競争はまだ続いている。18歳の彼は同世代屈指の才能であり、W杯での活躍が欧州トップクラブの注目を集めている。レアル・マドリードとバルセロナも依然として強い関心を寄せている。

現時点では両クラブから正式オファーはないが、PSGが撤退したことで状況はシンプルになった。国内ライバルが消えた分、マドリードやバルサが交渉を加速させれば、移籍への道はより明確になる。彼は長期的な戦略資産とされ、多くのスカウトは「できるだけ早く欧州トップレベルへ移る準備はできている」と評価している。